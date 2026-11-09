"Залежать від імпорту": у ЗСУ пояснили, чому Росії складно відновлювати ППО

Росія стикається з серйозними труднощами під час відновлення систем протиповітряної оборони, знищених унаслідок українських ударів. Виробництво та ремонт цієї техніки критично залежать від іноземних комплектуючих.

Про це повідомив в етері телемарафону речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Які подробиці?

Удари Сил оборони поступово скорочують ворожі ресурси, а відновлення захисних систем вимагає тривалого часу й зусиль.

Тенденція полягає в тому, що їм непросто відновлювати ці засоби, тому що вони їх все-таки втрачають періодично, а компонентна база, з якої складаються подібні засоби, все одно залишається імпортною у доволі великій номенклатурі,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Роль радіоелектронної боротьби та стан системи

Речник зауважив, що оцінювати реальні спроможності противника варто комплексно, враховуючи не лише безпосередньо зенітно-ракетні комплекси, а й засоби радіоелектронної боротьби.

Ворог активно комбінує пасивні та активні заходи протидії українським повітряним ударам, тому боротьба в цьому сегменті триває безперервно.

Є успішні кейси. І, звісно, ця боротьба перманентна: десь вони намагаються відновити, десь наростити засоби протиповітряної оборони, іноді вдало, іноді не дуже,

– додав Дмитро Плетенчук.

Водночас він застеріг від передчасних очікувань і наголосив, що влучні удари по окремих комплексах не призводять до миттєвого руйнування всієї оборонної структури агресора.

Попри це, російська армія вже відчуває нестачу систем для захисту тилових об'єктів, насамперед військових аеродромів.

Дефіцит комплексів та охорона резиденцій

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупаційні війська на півдні зіткнулися з гострою нестачею ракет і комплексів С-400 та "Панцир-С". Значну частину техніки російське командування було змушене перекинути на Валдай для прикриття резиденції Володимира Путіна та посилення оборони Москви.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, через систематичне ураження радіолокаційних станцій і пускових установок ворог неспроможний забезпечити суцільний захист над своєю територією та змушений обирати пріоритетні об'єкти.