Чому російська авіація боїться залітати в повітряний простір України: відповідь ЗСУ

Російським окупантам не вдалося захопити небо над Україною. Вони зазнали серйозних втрат серед авіації з початку повномасштабного вторгнення.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти зазнали відчутних втрат серед літаків Су-30, Су-34, Су-25 тощо. Також не так просто поповнювати льотний склад. Адже пілот має пройти 5-річне навчання, а згодом ще здобувати бойовий досвід.

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Ігнат нагадав, що в Сирії окупанти просто літали на висотах у 5 кілометрів, бо в противника не було далекобійних засобів ППО. В Україні зовсім інша ситуація.

Вони зазнали втрат в авіації Су-30, Су-34, Су-25 у дуже великій кількості. Якщо так і далі будуть діяти, то втратять свою основну бойову силу. Тому вони діють за принципом дистанційних обстрілів,

– наголосив Ігнат.

Було б добре мати власні дрони-камікадзе

Як наголошує Ігнат, вже давно розпочалася війна дронів – вони є частиною будь-яких бойових дій. Ще до отримання "Байрайктарів" ЗСУ взяли на озброєння "Лелеки", "Фурії" тощо.

Поки в ЗСУ не така успішна ситуація з дронами-камікадзе. Ігнат наголошує, що було б непогано мати сучасні західні зразки цього озброєння.

Не так успішно в нас з дронами-камікадзе, а вони могли б стати гарною запорукою успіху. Зараз є Switchblade. І надалі будемо їх просити. Той тип озброєння дуже дошкуляє. Було б непогано мати сучасні зразки такої зброї,

– зазначив Ігнат.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже передали Україні дві системи протиповітряної оборони NASAMS. Цю інформацію розповів Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу.

Він додав, що Сполучені Штати забезпечили навчання на цих системах для українських військових. Вони вчилися ними користуватися у Європі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати українське небо.