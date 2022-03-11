Чому російська пропаганда розрахована на дебілів

Російські заяви про розробку Україною біологічної зброї абсолютно не мають ніяких зв'язків з реальністю та разраховані на хімічно чистих ідіотів.

Теза 1. Вони вторгаються до нас, бо ми "адіннарот", і нас треба рятувати від "нацистів".

Теза 2. Вони вторгаються до нас, бо у нас тут біолабораторії, де розробляються "етнічно спрямовані" віруси. Себто віруси, які вражають лише якісь етнічні групи.

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Режим логіки

якщо у нас розробляють віруси, спроможні вражати етнічні групи, і від цього має страждати Московщина, яка так перелякалася, що аж пішла на нас війною, то, значить, об'єктом цих вірусів мають бути московити.

але самі московити кажуть, що ми з ними "адіннарот". Отже, вірус ває вражати і нас.

Звісно, об'єкт московитської пропаганди не має бачити тут жодних проблем.

Висновок. Цей об'єкт - дебіл, що:

нічого в принципі не запам'ятовує;

не може співставити два елементарні факти;

не може взагалі вибудовувати якісь логічні конструкції.

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