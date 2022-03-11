Чому російська пропаганда розрахована на дебілів
11 березня 2022 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Російські заяви про розробку Україною біологічної зброї абсолютно не мають ніяких зв'язків з реальністю та разраховані на хімічно чистих ідіотів.
Теза 1. Вони вторгаються до нас, бо ми "адіннарот", і нас треба рятувати від "нацистів".
Теза 2. Вони вторгаються до нас, бо у нас тут біолабораторії, де розробляються "етнічно спрямовані" віруси. Себто віруси, які вражають лише якісь етнічні групи.
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Режим логіки
- якщо у нас розробляють віруси, спроможні вражати етнічні групи, і від цього має страждати Московщина, яка так перелякалася, що аж пішла на нас війною, то, значить, об'єктом цих вірусів мають бути московити.
- але самі московити кажуть, що ми з ними "адіннарот". Отже, вірус ває вражати і нас.
Звісно, об'єкт московитської пропаганди не має бачити тут жодних проблем.
Висновок. Цей об'єкт - дебіл, що:
- нічого в принципі не запам'ятовує;
- не може співставити два елементарні факти;
- не може взагалі вибудовувати якісь логічні конструкції.
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