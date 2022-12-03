Російські пропагандисти почали скиглити про Гаагу: Ступак пояснив, про що це свідчить

На російському телебаченні визнають, що чинять воєнні злочини, але розуміють, що їх чекає кримінальна відповідальність. Проте не потрібно мати ілюзій, що пропаганда зламалася.

Про це для 24 каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що російські пропагандисти можуть не встигати за подіями.

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"Пропаганда не ламається. Нагадаю, що раз на тиждень керівники провідних російських каналів збираються в адміністрації президента і спілкуються про те, що їм показувати, в якому ракурсі висвітлювати, на чому робити більший акцент, про що мовчати", – пояснив Ступак.

Пропагандисти намагаються переконати

За словами експерта, коли на російському телебаченні говорять про Гаагу, то означає, що це зрежисовано й відпрацьовано. Пропагандисти хочуть переконати громадян – коли всі не об'єднаються, то рано чи пізно потраплять у в'язницю.

Це намагання об'єднати навколо себе тих людей, які намагаються зайняти нейтральну позицію і десь пересидіти. Хочуть росіян загнати у військкомати, але ті ховаються, – сказав Ступак.

Експерт зазначив, що росіяни не проти війни, але бояться самі за себе. Як зазначив Ступак, із переліку найпопулярніших програм випали програми Скабєєвої та Соловйова, які постійно говорять про війну.

"Ми знаємо, що фсб замовляє дослідження громадської думки для внутрішнього користування. Після останніх опитувань вирішили припинити це робити, щоб не тривожити суспільство. Так само було з втратами. Вони вирішили їх зробити таємними", – додав Ступак.

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Експерт сказав, що пропагандисти намагаються поставити населення перед вибором – кінець або війна. У випадку поразки відповідальність отримають всі.

"Це гра, намагання відпрацювати стратегію, щоб розгойдати сплячий народ. Говорять про ворога біля Москви", – зазначив Ступак.

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