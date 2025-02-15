У Трампа пояснили, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, була коротшою, ніж з Владіміром Путіним. За його словами, усе через знання англійської.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона.

Дивіться також Трамп справді дав мені свій телефонний номер, – Зеленський

Чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою

За словами Рубіо, розмова між Трампом та Зеленським, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.

Водночас Трамп раніше заявляв, що з Путіним він розмовляв понад годину, а у Кремлі стверджували, що розмова лідерів тривала півтори години.

Держсекретар США зазначив, що часто люди звертають увагу на те, що тривалість розмови Трампа та Зеленського була меншою.

Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти та спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше,

– пояснив Рубіо.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія офіційно підтвердила готовність прийняти саміт між Трампом і Путіним. Також у МЗС країни схвалили розмову між лідерами, яка відбулася 12 лютого.