У Трампа пояснили, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним
- Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою.
- Розмова Трампа із Зеленським тривала 45 хвилин, тоді як із Путіним – понад годину через необхідність перекладу.
Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, була коротшою, ніж з Владіміром Путіним. За його словами, усе через знання англійської.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона.
Дивіться також Трамп справді дав мені свій телефонний номер, – Зеленський
Чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою
За словами Рубіо, розмова між Трампом та Зеленським, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.
Водночас Трамп раніше заявляв, що з Путіним він розмовляв понад годину, а у Кремлі стверджували, що розмова лідерів тривала півтори години.
Держсекретар США зазначив, що часто люди звертають увагу на те, що тривалість розмови Трампа та Зеленського була меншою.
Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти та спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше,
– пояснив Рубіо.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія офіційно підтвердила готовність прийняти саміт між Трампом і Путіним. Також у МЗС країни схвалили розмову між лідерами, яка відбулася 12 лютого.