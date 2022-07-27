Чому українська САУ "Богдана" не пішла на масове виробництво: пояснення військового експерта

Самохідна гаубиця "Богдана" вже зіграла важливу роль під час звільнення окремих територій від російських окупантів. Вона стала першою українською САУ, яку розробляли під "натовський" калібр.

Однак ця зброя поки не перейшла на масове виробництво. Про причини 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Чому виробництво поки не є масовим

Річ у тім, що українська САУ "Богдана" не встигла завершити необхідні випробування. Як розповів Катков, станом на лютий 2022 року, вона завершила практичні попередні вогневі випробування, відстрілявши 450 снарядів з відстанню до 42 кілометрів.

Там дійсно є певний період, коли розробка була заморожена. Тобто не проводили необхідні заходи, вона не йшла на випробування, шукали снаряди. Там були бюрократичні, на мій погляд, елементи, через які цього не сталося,

– зазначив Катков.

Втім, за словами військового експерта, навіть якби станом на лютий 2022 року САУ "Богдана" пройшла всі необхідні випробування й була прийнята на озброєння, це б не означало, що українські військові мали б, наприклад, 100 зразків цієї зброї.

"Будь-яке налагодження серійного виробництва озброєння – справа, яка вимірюється роками. Тобто якби ми хотіли, щоб у нас було 100 САУ "Богдана", треба було починати розробку у 2010 році, а краще у 2005 році", – додав Катков.

Що відомо про САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Ця САУ стала першою в Україні, яку розробили під "натовський" калібр 155 міліметрів.

Над українською гаубицею почали працювати у 2016 році. Вже у 2018 році дослідний зразок продемонстрували на параді до Дня Незалежності України.

Повноцінні випробування гаубиці "Богдана" розпочалися у грудні 2019 року. Вже зараз САУ допомагає Збройним Силам України знищувати окупантів та звільняти наші території.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у червні 2022 року наголосив , що українська самохідна гаубиця "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний від російських окупантів.

Військовий експерт пояснив, чому САУ "Богдана" не пішла на масове виробництво: дивіться відео