У ЗСУ є важливі успіхи: чому ситуація на фронті дещо покращилась

Російський наступ дещо сповільнився, бо зменшились резерви. Зараз окупанти повинні йти у режим накопичення. Пауза важлива для ворога, щоб протягом кількох місяців переформатувати, доукомплектувати свої війська, планувати нові ділянки.

Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, це цілий процес.

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"У росіян період наступальних дій закінчується шляхом зменшення резервів. Вони зараз повинні йти у режим накопичення. Чому для росіян так важливо отримати так звану оперативну паузу? Для того, щоб протягом кількох місяців переформатувати, доукомплектувати свої війська, ротувати по деяких напрямках, планувати нові ділянки, перекидання", – пояснив він.

Однак на кількох ділянках загарбники намагаються утримувати свій наступ на тому ж рівні, що й у 2024 році. Мовиться, зокрема, про Велику Новосілку, район Костянтинополя, Покровська, Торецька, Часового Яру, Білогорівки, Куп'янська, Вовчанська, Курський напрямок. Це точкові бойові дії, на кілька кілометрів по ширині фронту. На більше ворог зараз не здатен.

Ситуація на фронті

Роман Світан зазначив, що ворожі підрозділи під Покровськом знищуються у великих кількостях. Те, що Україна повернула свої позиції, зокрема, взяла під контроль селище Котлине – це тільки початок всього процесу знищення російських військ. Утворився дуже хороший плацдарм у районі Котлиного, Піщаного, Успенівки. Це практично оперативний котел для окупантів.

Загарбники вперлися в Урожайне та були зупинені. Зараз триває знищення ворога там. Частину резервів звідти росіяни зняли та перекинули на Курахівський напрямок, у районі Костянтинополя. Вони намагаються рухатись з Андріївки, але там теж мають проблеми.

Думаю, зараз по лінії Костянтинопіль – Багатир буде зупинений російський накат. Далі залежно від сил та засобів на цьому напрямку будуть приймати рішення генерали або повертати назад, або якось переводити у стаціонарний стан Курахівський напрямок. Він уже виконав своє завдання – втримав лівий фланг російських військ від розгортання до Великої Новосілки, не дав росіянам можливості рухатись далі на захід,

– підкреслив військовий експерт.

У Великій Новосілці росіяни також намагаються трохи розширити свою присутність, особливо північніше. Зараз можна сподіватися на зупинку розгортання російських військ. Трикутник Покровськ – Курахове – Велика Новосілка зараз перебуває під контролем.

Та ж ситуація у Часовому Яру. Росіяни намагаються витиснути ЗСУ з цього міста, але їм не вдається. Українські захисники на нових позиціях не дають просунутися росіянам на захід у бік Костянтинівки.

Останні кілька днів були серйозні накати росіян у районі Білогорівки. Це частина Луганської області, яку ми контролюємо. Сіверський напрямок. Але вони заскочили на Білогорівські кар’єри. Був такий прорив. Зараз він відрізаний. Там відновили напрямок та знову укріпились у районі Білогорівки. Ми втримуємо частину Луганської області,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

На Куп'янському напрямку росіяни намагаються з лівого та правого берега річки Оскіл рухатись у бік Куп'янська. Вони були зупинені по лівому берегу у районі Василівки. Вихід росіян на західний берег річки Оскіл поки не відрізаний. Ворог намагається просунутись. Крім того, загарбники намагаються тиснути по Курському плацдарму, однак не мають успіху.