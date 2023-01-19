В Україні не залишилося жодної, – Жданов пояснив, чому та скільки крилатих ракет передали Росії

Росія використовує під час масованих обстрілів українські крилаті ракети, які були передані в рамках Будапештського меморандуму.

Військовий експерт Олег Жданов під час стріму розповів, чому Україна не атакує цими ж ракетами, повідомляє 24 Канал.

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Передусім, тому що в Україні їх залишилось – 0. За словами експерта, "ми передали все, що було ліквідне: не тільки Ха-22, а і Х-55".

Жданов зауважив, що всього в рамках Будапештського меморандуму Україна передала Росії 385 крилатих ракет.

Все, що було ліквідне, ми передали. Все, що було технічно несправне, або навчально-бойове – було розрізано на металолом. У нас немає жодної цієї ракети,

– наголосив Жданов.

Згідно з Будапештським меморандумом, Україна, де у той час був розміщений третій за розміром ядерний потенціал серед усіх держав світу, взяла на себе зобов'язання стати без'ядерною державою. До 1996 року вона виконала свої зобов'язання та знищила 2 000 стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

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Під час масованої ракетної атаки 14 січня російські терористи влучили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі. Такі ракети використовують для знищення авіаносних груп у морі.

Попередньо окупанти обстріляли такою зброєю торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив, що такі ракети українські засоби протиповітряної оборони збити не можуть. Зокрема, за 10 місяців війни це не вдалось зробити жодного разу.

Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні одиниць.

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