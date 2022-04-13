Чому смерть Путіна нічого не змінить

Зважаючи на те, що я чую від "пересічних" росіян, яких опитують на вулицях російських міст, смерть Путіна нічого не змінить, і сподіватися на неї марно.

Наступного президента Росії звати Путін, яке б прізвище він не отримав при народженні.

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Путін – це уособлення мрій і сподівань абсолютної більшості громадян, у яких замість голови – телевізор із Соловйовим усередині.

Варварам – варварське

Дикунами повинен правити дикун – так працює система. В іншому випадку вона просто відмовляється функціонувати.

Zомбі повинен керувати Zомбі. Вони у будь-якому разі оберуть собі подібне.

Я перепрошую у моїх украй нечисленних друзів-росіян за узагальнення, але приводів для оптимізму просто немає.

Шторм

Процеси, на які ви все ще сподіваєтеся, це слабкі флуктуації середовища, коливання на рівні статистичної помилки, а потрібен шторм. І навіть шторм не дасть гарантії, що на гребені хвилі з глибинного народу не спливе щось таке, що Путін з його бандою здадуться плюшевими ведмедиками.

На жаль.

Нема чого рятувати. Нема на що сподіватися. І очищальний вогонь – теж не вихід із ситуації.

Імперія вмирає і хоче жертв: кривавих жертвопринесень, "молодильних" ванн, щоб повернути пружність шкіри та твердість членам. Але вона все одно здохне, щоб не робила, як би не намагалася.

Шкода, що вона забере ще не одну тисячу життів до того, як ми заб'ємо в її могилу осину. Саме нам випала честь і важкий обов'язок зробити це. Імперія має померти. Ми маємо жити далі. Наша справа правильна, перемога буде за нами!

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