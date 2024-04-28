США будуть тиснути на Китай, – політолог пояснив, чого хочуть досягнути

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг КНР від підтримки Росії та попередив про можливі санкції. Та Сполучені Штати Америки й надалі будуть тиснути на Китай, аби частка китайських компонентів у російській оборонній промисловості зменшилася.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог Тарас Семенюк, зауваживши, що для цього є всі інструменти, які США можуть застосувати. Зазначимо, що держсекретар США був у КНР з візитом.

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"У розрізі глобального протистояння Сполучені Штати будуть тиснути й тиснуть далі на Китай", – сказав Семенюк.

Політолог додав, що проблема у тому, що КНР поставляє Росії не зброю, а саме компоненти для ракет та верстати, які можна використовувати для виготовлення зброї. Фактично є багато різних моментів, завдяки яким Китай не можна напряму звинуватити у прямих військових постачаннях до Росії. Тим часом КНР це називає "звичайною комерцією".

Окрім того, була інформація, що Тайвань теж постачав до Росії високоточні та дуже важливі верстати, які вона використовувала для виробництва нової зброї. До того ж навіть деякі окремі компанії, які розташовані в ЄС, постачають Росії те чи інше устаткування. Це роблять через різні країни.

Тут не лише питання Китаю, тут питання теж і Європейського Союзу, щоб він "почистив" компанії, які поставляють компоненти для росіян. У закритих розмовах Китай може говорити про це, що "ви спочатку у себе лад наведіть, а потім нам виставляйте певні претензії",

– припустив Тарас Семенюк.

Окрім того, у сучасних ракетах, які росіяни запускають по Україні, знаходять компоненти зі США. Їх поставляють через три – чотири компанії.

"Це є спільна проблема, це є спільний виклик і Китаю, і західних держав про те, як зупинити постачання компонентів і товарів подвійного призначення для Росії", – наголосив політолог.

Що означає послаблення Росії

Китайські банки тим часом уже почали фактично відмовлятися приймати платежі від російських компаній. Єдиний китайський банк, який ще може це робити, розташований у Шанхаї.

З іншого боку – між Росією та Китаєм є угода про економічне та торгово-економічне співробітництво. Навряд чи це все можна буде зупинити.

"Звісно, є "заховані" компоненти, які Росія з Китаєм фактично використовують потім для озброєння. Тут надзвичайно складно зупинити все одразу. І, мабуть, Сполучені Штати на це не роблять акцент, не роблять ставку", – припустив Семенюк.

Водночас США розуміють, що послаблення Росії – означає спинити логістику компонентів та товарів, які допомагають виробляти все нову й нову зброю,

Співпраця Росії та Китаю