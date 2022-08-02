Чому у США гальмують визнання росії спонсором тероризму: припущення військового експерта

Росіяни чинять над нами геноцид, тому потрібно називати речі своїми іменами. Природа цієї війни надзвичайно агресивна, росія має на меті знищити все українське.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що визнання держави спонсором тероризму означає, що держава і державні компанії зі своїми контрагентами, не можуть мати жодних зв’язків.

Читайте також У Байдена допускають, що Китай вдасться до військової провокації через візит Пелосі на Тайвань

Наприклад, є список країн, які допомагають "відмивати" кошти, а це ще серйозніше – адже будь-які такі зв'язки підпадають під американський фінансовий моніторинг, цим займається Міністерство фінансів США,

– пояснює Мусієнко.

"Таке рішення поглибить ізоляцію росії на економічному та міжнародному рівнях. Це досить важлива річ, як на мене", – каже фахівець.

За словами Мусієнка, справді можна дійти до висновку, що визнання росії спонсоркою тероризму, гальмує саме держдеп США, бо це саме у їх сфері повноважень, згідно із американським законодавством.

Звичайно, рішення Сенату носить більш рекомендаційний характер, до якого, як правило – прислухаються. У США не хочуть перейти тонку межу, де їх можна вважати безпосередніми учасниками війни,

– переконаний Олександр Мусієнко.

Детальніше про надання Україні далекобійної зброї та про новий статус росії: дивіться відео

Важливе про визнання росії державою, що спонсорує тероризм

Сенат США одноголосно підтримав резолюцію щодо визнання росії країною-спонсором тероризму. Шалені злочини, які скоюють російські окупанти навіть над полоненими, відкрили світу очі, що лише рішучі потужні удари можуть зупинити росіян.

А от державний секретар США Ентоні Блінкен не надто впевнений у такій позиції. На його думку, санкції – цілком дієвий інструмент і відповідають статусу росії як терориста, але постановка кремля в один ряд з Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном може остаточно розірвати усі дипломатичні стосунки між Вашингтоном та москвою.

Втім, якщо постанову демократів про визнання росії країною-спонсором тероризму прийме Конгрес, то Держдепартамент не зможе зупинити надання окупантам статусу, на який вони заслуговують.