США не вигідне знищення Росії. Зокрема, через те, що без "бандита" у вигляді росіян у Штатів немає важелів тиску на Європу.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Тарас Загородній. За його словами, американці дотримуються такої політики ще з часів російської імперії.

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Політика США щодо Росії

Тарас Загородній припустив, що, наприклад, якщо підприємець відкриває бізнес, то одразу приходить бандит і просить 50%. А охоронна фірма просить 40%, щоб врятувати.

Ти платиш 40%, думаючи, що це різні люди. А з тих 40% оплачується бандит, який створює попит на послуги охоронної фірми. Цей підприємець – це Європа. Бандит – це Росія. А США – це фірма, яка надає охоронні послуги. Тому що без бандита немає охоронних послуг, тобто важелів тиску на європейців,

– пояснив політтехнолог.

Це не нова історія. Це політика Штатів ще з часів російської імперії. Однак американці не змогли врятувати Радянський Союз. А зараз Росія у значно гіршій ситуації, ніж свого часу СРСР.

До слова, політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький припустив, як Дональд Трамп може загнати Володимира Путіна у глухий кут. На його думку, насамперед важливо ухвалити санкційні обмеження проти Китаю.