США не попередили Україну про балістику на Київ: Рубіо назвав причину

19 жовтня США не попередили Україну про нічний запуск російських балістичних ракет по Києву. Державний секретар Марко Рубіо пояснив, чому так сталося.

Держсекретар розповів про програмний збій у системі та заперечив зупинку обміну розвідданими. Деталі розмови з Рубіо повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу у соцмережі X.

Що Рубіо сказав про збій у системі попередження?

У відповідь на запитання журналіста Рубіо заявив, що не знає, що саме сталося тієї ночі. Водночас він повідомив про окрему програмну проблему, яка виникла кількома ночами раніше.

Чи припиняли США передавати Україні розвіддані?

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію. Він також поставив під сумнів заяви президента України Володимира Зеленського про перебої в обміні даними.

За словами держсекретаря, головним пріоритетом має бути завершення війни Росії проти України. Він закликав зосередитися на цьому як Україну, так і Росію.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. За повідомленнями української влади, Україна знову не отримала завчасного попередження від партнерів про ракетну атаку.