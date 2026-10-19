Задобрити агресора не вийде: військовий назвав єдиний спосіб змусити Росію до миру

Сполучені Штати Америки змінили підхід до переговорного процесу та намагаються вплинути на Росію економічними важелями. Проте спроби Вашингтона пом'якшити санкції заради миру не змусять Кремль зупинити війну.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, у Вашингтоні вирішили випробувати нові методи після того, як тиск на Україну не дав бажаних результатів.

Чому економічні поступки не зупинять Кремль?

За словами експерта, американська логіка полягає в тому, що такі кроки нібито наближають мир, а не віддаляють його. Однак українська сторона наголошує на протилежному.

США мають розуміти, що задобрювання агресора та виконання його умов так не спрацює. Путін виконає вимоги тільки тоді, коли на нього будуть тиснути й коли важелі тиску зберігатимуться,

– підкреслив Мусієнко.

Військовий аналітик пояснив, що будь-який відступ Заходу чи спроби піти на компроміс у Кремлі сприймають виключно як слабкість. Метою російського диктатора є не покращення економічного становища своєї країни, а знищення української державності та перегляд світового порядку безпеки. Відтак скасування обмежень лише надасть агресору додаткові ресурси для продовження воєнних дій.

Мусієнко додав, що для реального припинення війни необхідно усунути саму першопричину конфлікту – імперський курс Росії, а змусити її рахуватися з нормами міжнародного права можливо лише через посилення військової допомоги Україні та синхронне нарощування економічної ізоляції агресора.

Російський слід у європейських протестах

Водночас Сполучені Штати намагаються залучити на свій бік європейських партнерів, звертаючи їхню увагу на закупівлі російського скрапленого газу. Хоча наразі Євросоюз імпортує лише близько 12% енергоносіїв з Росії, що значно менше за довоєнні 45%, ситуація залишається непростою.

Аналітик також звернув увагу на хвилю протестів, яка спалахнула у Франції та поширюється іншими країнами. На його думку, за спробами дестабілізувати ситуацію та вивести невдоволене населення на вулиці можуть стояти російські спецслужби, мета яких – змінити уряди на майбутніх виборчих перегонах.

Попри турбулентність, наразі зберігається консенсус європейських урядів щодо фінансування потреб України. Винятком залишаються лише Угорщина та Словаччина, які хоч і підтримують спільні політичні рішення, але не виділяють власні кошти на озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спроби домовитися з Москвою шляхом економічних поступок можуть повторити долю попередніх невдалих мирних ініціатив, адже російський диктатор не має наміру відмовлятися від своїх загарбницьких планів.