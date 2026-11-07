Маск випередив усіх на роки: чому Starshield критично важливий для України

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що зв'язок Starshield наразі є незамінним для ЗСУ. Він підкреслив, що компанія SpaceX випередила конкурентів на 5 – 8 років і реальних альтернатив їй поки немає.

Військовий пакет супутникового зв'язку Starshield є критично необхідним для українських військових, оскільки на сьогодні у світі не існує реальних аналогів можливостям SpaceX. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Коли закінчується контракт на Starshield

Діюча угода на використання спеціалізованої супутникової мережі завершується орієнтовно у травні наступного року. Наразі офіційний Київ працює над формуванням умов для її продовження, спираючись на попередній практичний досвід застосування технології на полі бою.

Експерт пояснив принципову різницю між Starlink та Starshield: цивільний Starlink створює базову орбітальну платформу зв'язку, тоді як Starshield виступає надбудовою виключно для військових завдань, що гарантує високу точність та особливі параметри передачі даних.

Я вважаю, що Маск зі своєю компанією обігнали всіх інших конкурентів на п'ять-вісім років. Для нас це дуже важливо, тому що кращих умов, ніж є в цій системі SpaceX, поки що немає,

– зазначив Костянтин Криволап.

Чи є альтернатива системі Starshield

У різних країнах уже розробляють аналоги – Індія та Китай створюють по дві власні системи, а країни Європи також працюють над військово-урядовими мережами. Проте жоден із цих проєктів наразі не здатен надати військовим технічні можливості, які має система Ілона Маска.

Щодо виділення фінансування з боку США, Криволап підкреслив, що попри ключову роль Білого дому, вирішальне значення мають Сенат і Палата представників. Законодавці мають важелі впливу, що здатні спонукати адміністрацію до фінансування потреб Пентагону.

Нам треба розуміти, що без свого, абсолютно свого супутникового угрупування нам буде взагалі досить важко, тому що ми перестаємо бути інфантильними людьми, а стаємо більш практичними і добре розуміємо свої національні інтереси,

– підсумував аналітик.

Експерт пояснив різницю між Starlink та Starshield: дивіться відео

Раніше дипломати наголошували, що узгодження нової угоди потребує значного часу, тому Україна вже закликала США почати переговори щодо продовження роботи Starshield.