Після третього нападу на Стерненка в Одесі у 2018, коли помер один з нападників, активіст відбився від агресорів та одразу почав стрімити в інтернеті. Стерненко пояснив 24 каналу, чому він так зробив.

Третій напад на Сергія Стерненка в Одесі (усього їх було чотири) стався 24 травня 2018 року, нагадує 24 канал. Активіст зміг відбитися, але наслідком стало те, що один з нападників – Іван Кузнєцов – помер від ножових поранень. Тепер Стерненкові закидають умисне вбивство.

У розгорнутому інтерв'ю 24 каналу Стерненко розповів, серед іншого, чому у такий важкий момент почав стрімити з місця злочину.

Читайте також Стерненко розповів, що останнє сказав його нападник Кузнєцов перед смертю

Двоє чоловіків напали на Стерненка біля під'їзду його будинку. Активіст відбився від нападників за допомогою ножа і "завдав їм сім поранень на двох". Після цього чоловіки почали втікати, причому у різні боки. Я на той момент не знав, чи поранені вони, вдасться їм втекти чи ні. Подумав, що треба затримати хоча б когось із них, тому що потім нікого не будуть шукати,

– пригадав Стерненко. До слова, коли був другий напад на Стерненка, активіст сам затримав нападника і передав його поліції. Так він хотів зробити й під час третього нападу.

Тож Стерненко почав переслідувати одного з нападників (Кузнєцова), але згодом побачив, що у того "почали заплітатися ноги, і він впав на землю". Тільки тоді Стерненко, за його словами, побачив, що нападник поранений.

Перша реакція Сергія Стерненка у цій ситуації – це був виклик "швидкої" та поліції. А після цього активіст "дістав мобільний телефон й увімкнув трансляцію – щоб розповісти, що відбулося".

Як Стерненко додав, стрім він починав і після другого нападу. Адже хотів оперативно розповісти про подію. І досі вважає, що чинив "абсолютно правильно".

До теми Стерненко розповів, чи змінив би щось під час третього нападу на нього

Запис стріму Стерненка, який відбувся після нападу 2018 року: відео 18+

Щодо звинувачень у свій бік про вчинення злочину Стерненко відреагував так:

Людина, яка вчинила злочин, точно не буде лишатися на місці й вмикати трансляцію. Вона буде втікати.