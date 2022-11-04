Чому в сусіда є світло, а у мене – ні: чітке пояснення

4 листопада 2022 , 22:22
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Джерело:

YASNO

У YASNO відповіли на одне з найпоширеніших запитань останніх днів: "чому в сусіда є світло, а у мене – ні?". Причина – у лініях електромереж.

В YASNO опублікували красномовну інфографіку. А також наголосили, що у будинках або навіть під'їздах може працювати декілька ліній електромереж. Вони належать до різних груп та мають свої графіки вимкнення. 

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Саме тому в одній квартирі може бути світло, в іншій – ні.

А ще слід розуміти, що є будинки, які підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). А, отже, вони не підлягають вимкненням,
– мовиться у повідомленні. 

Окрім того, у YASNO наголосили, що наразі активно працюють над тим, щоб все було справедливо, й вимикали усі будинки.


"Чому в сусіда є світло, а у мене – ні?" / пояснення YASNO
 

У Києві припинили аварійні відключення світла

Станом на 4 листопада у Києві скасували аварійне відключення світла. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в усіх районах української столиці застосовуються лише стабілізаційні відключення.

Людей попередили, що графіки аварійних відключень – вже неактуальні. 

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Автор: Мар'яна Бекало