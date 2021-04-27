Зеленського будуть тролити, – політолог про те, чому Тищенка та Шевченка не виключають з фракції

"Слуги народу" від початку заявляли, що створять етичний кодекс депутата. Однак він не допоміг, адже члени партії вже неодноразово втрапляють у скандал. Зокрема, останніми були Микола Тищенко та Євген Шевченко.

Попри усі скандали, нардепів з фракції не виключають. На це є свої певні причини.

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Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що і Тищенку, і Шевченку все одно на політичну репутацію свою та колег.

На численні питання про "чистку" у своїх лавах, керівництво партії лише зітхає і виправдовується. Мовляв, вже й так багатьом показали на вихід. Ба більше, це впливає на рейтинг.

Як тільки виженуть декількох, одразу опозиція почне використовувати це для тролінгу Зеленського, для розповіді про відсутність коаліції. Негативний медійний ефект буде ще більшим,

– зауважив політолог Олег Саакян.

Такі дії точно зачеплять рейтинг самого президента Володимира Зеленського. Попри те, що підтримка "Слуг народу", які прийшли до влади під іменем президента, стрімко розвалилася – підтримка Зеленського поки знизилась лише на незначні 5%. Саме тому президент самостійно не буде наводити лад у партії, адже накличе скандал і на себе.

Останні скандали довкола "слуг": коротко

Микола Тищенко влаштував вечірку у розпал пандемії, коли у Києві діяли жорсткі обмеження. В одному з київських готелів він з друзями святкував день народження дружини.

Нардеп пробував виправдатися, сказавши, що "у нього молода сім'я". Такою фразою він ще більше підбурив мережу.

Водночас Євген Шевченко втрапив у скандал через те, що поїхав у Білорусь та зустрівся там з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Він зауважив, що давно хотів з ним познайомитись.

Тищенко влаштував вечірку на день народження дружини, попри карантин: відео