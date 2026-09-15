2 вересня у Києві озброєні співробітники ГУР Міноборони та СБУ опинилися одні проти одних. Стрілянина в житловому кварталі, поранені. Зброю розрядили, щоб почати слідчі дії, і проводити їх могло тільки Державне бюро розслідувань. Стрічка прочитала це як війну спецслужб. Суперечку двох озброєних структур приїхала розслідувати третя, цивільна, бо вона має для цього повноваження й авторитет. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, підслідність бюро стосується всіх, хто отримав зброю від держави – від рядового до керівника відомства. Винятки: стаття про розголошення відомостей військового характеру та справи НАБУ.

В одних руках опиняється все, що взагалі означає правопорядок у силах оборони: самовільне залишення частини, втрата та розкрадання зброї, катування, злочини самих правоохоронців будь-якого відомства.

Двісті справ на кожного

Порівняно з 2024 роком, у 2025 і 2026 роках кількість кримінальних проваджень бюро, зокрема щодо воєнних злочинів, зросла зі 155 тисяч до 373 тисяч. Гранична чисельність працівників за той самий час збільшилася з 1600 до 1900. Це близько двохсот проваджень на кожного працівника, включно з тими, хто справ ніколи не веде. На самих слідчих навантаження більше. Такі ножиці не зводяться старанністю.

Правопорядок у війську – це не самі лише вироки. Бюро звело дані про самовільні залишення в окрему систему і відкрило через неї шлях назад.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, за 2025 рік до бюро звернулися майже 10 тисяч військових, які хотіли повернутися у стрій, а цьогоріч таких звернень уже 7,5 тисячі.

Від швидкості процесуальних дій слідчого залежить, чи поповниться рота. Скільки в бюро слідчих, експертів і грошей – це питання не відомчого комфорту, а в тому числі укомплектованості фронту.

Вузьке місце – експертиза

У бюро немає власної експертної установи, хоча вона передбачена його організаційною структурою. Усі дослідження йдуть в інші установи - Мін'юсту, МВС і СБУ, у загальну чергу. Від початку 2024 року до кінця квітня 2026 року таких експертиз набралося понад 18 тисяч, і 4325 вийшли за граничні 90 днів.

Саме тут з'являються інколи роки між подією в окопі й вироком у залі суду. Свідки лишаються на позиціях, обстановка на місці події зникає за дні, а розслідування, яке тягнеться роками, не карає і не виправдовує нікого.

Так само рухаються справи про зброю: автомат, що зник зі складу, і набій, проданий з багажника, доводяться балістикою, тобто тією самою загальною експертизою. Цьогоріч бюро повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які готували до продажу арсенал і понад тонну вибухівки. Доки триває дослідження, зброя лишається в обігу.

Фонд для негласних слідчих дій за період аудиту фінансували в середньому на 59%, із провалом до 38% у 2025 році. Прямого доступу до поліцейської підсистеми Custody Records, без якої механізм запобігання катуванням під вартою неповний, бюро не має. А в жодному з семи територіальних управлінь не призначені керівники підрозділів внутрішнього контролю, і причина не в кадровому голоді: за законом їх призначає та сама конкурсна комісія, що обирає директора, а вона після конкурсу 2021 року припинила діяльність.

П'ятий рік вертикаль внутрішнього контролю в органі, який розслідує злочини силовиків, лишається неповною.

Перерозподіляти справи нема куди

Бюро справді перетворилося на розслідувача всього, і військові справи витіснили профільні. Частина фахівців каже, що лікувати це треба перерозподілом підслідності, а не ресурсом, і вони мають рацію.

Орган, створений розслідувати високопосадовців і правоохоронців, під сотні тисяч військових проваджень ніхто не проєктував.

Проблема в тому, що перерозподіляти поки нема куди. Окремий орган для військових розслідувань, Військову службу правопорядку, концепція реформи передбачала ще на початку. Закон ухвалили за основу в червні 2024 року, і до другого читання він не дійшов дотепер.

Те саме з рештою змін: законопроєкт № 5 305 із більшістю потрібних бюро правок зареєстрували в березні 2021 року, і він також не ухвалений.

Не чистий аркуш

Другий етап реформи ДБР записаний у Дорожню карту з питань верховенства права, ухвалену урядом у травні 2025 року в межах першого переговорного кластера. Зобов'язання вимагають спиратися на кращі практики країн ЄС, а не на чергову ідею політизованого перезапуску.

Почався цей етап 10 вересня, і почався не з законопроєкту, а з аудиторського висновку. Звіт презентували в стінах самого бюро міністру юстиції, голові профільного комітету Верховної Ради з кількома членами комітету, представникам Кабміну, дипломатам європейських країн, Ради Європи та Консультативної місії ЄС. Дискусія про зміст майбутнього закону почалася там, а не після його реєстрації.

Такі ж організаційні аудити палата робила щодо БЕБ і АРМА, і в обох випадках рекомендації лягли в основу рішень про реформування цих органів. З цього звіту має вирости комплексний законопроєкт, який узгодить процедури й зніме юридичні суперечності.

Сам висновок позитивний: інституційне забезпечення бюро загалом сформоване і дає змогу виконувати визначені законом завдання, а виявлені невідповідності аудитори прямо пов'язують із тим, що розпочату шість років тому реформу досі не завершили. Документ має межі: він оцінює умови, в яких орган працює, і не оцінює якість конкретних розслідувань.

Політична розмова довкола реформи інколи звужується до одного питання: хто очолить орган. Перший етап уже запровадив конкурс за участі міжнародних експертів, KPI для працівників і щорічний поліграф, прописаний у законі для всіх без винятку. Довіра до бюро за п'ять років зросла з 17 до 52%.

Сценарій, у якому орган із 373 тисячами проваджень зупиняють на рік заради перезапуску, не посилить правопорядок у військах, а вимкне його.

Терміни має лише одна сторона

20 вересня рапорт за спрощеною програмою подають ті, у кого СЗЧ зафіксовано до 12 червня включно. Після цього дня право самому обрати частину зникає, а повернення йде через батальйони резерву й судові процедури. Тобто в той самий масив із 373 тисяч, до слідчого без експертної установи й до експертизи, яка в кожному четвертому випадку виходить за 90 днів.

Військовому назвали дату. Державі дати не назвав ніхто: ні на власну експертну установу бюро, ні на доступ до Custody Records, ні на керівників внутрішнього контролю в семи управліннях, ні на фінансування, яке закон уже передбачив, ні на законопроєкт, що чекає другого читання п'ятий рік.

Механізм повернення працює доти, доки на іншому кінці стоїть слідчий, який встигає оформити рапорт, і бюро, яке встигає доїхати туди, де вже стріляють. Держава призначила людині зі зброєю дату. Собі вона дати не призначила.