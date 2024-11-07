"Трамп на це не піде": що ніколи не зробить президент США щодо Путіна

Новообраний президент США хоче постійно домінувати й намагається доводити своє глобальне лідерство. Через це Дональд Трамп навряд чи погодиться на умови Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому Трамп не піде на поступки Кремлю.

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Якою буде політика Трампа щодо Путіна

Дональд Трамп робить все для посилення Сполучених Штатів та внутрішньої політики, тож він не піде на те, що завдасть репутаційних втрат його країни. Адже психотип нового президента США побудований інакше, ніж, наприклад, у низки європейських лідерів.

Це просто різний світогляд. Трамп хоче бути більш ефективним менеджером з погляду регулювання внутрішніх проблем й глобального домінування,

– мовив Подоляк.

Водночас російський диктатор Владімір Путін доводить буцімто рівних йому немає й він готовий безпідставно тиснути на всіх, щоб отримати те, чого він хоче. Попри те, чи гідна Росія мати це, чи ні. Наприклад, сидіти в G8, вважатися великою глобальною країною.

Путін хоче довести всім, що Росія – це нібито наддержава, до якої мають ставитись з величезною повагою та йти на зустріч в будь-яких питаннях, навіть якщо ці питання суперечать міжнародному праву,

– зазначив радник голови ОПУ.

Однак є такий, як Трамп, який говорить, мовляв, є правила, ти або їх дотримуєшся, або ми будемо тебе карати за їх порушення. Це очевидно, тому що не може бути на пів, чи на чверть домінування. Не можна нічого віддавати Путіну, чи показувати слабкість, адже інші авторитарні країни уважно спостерігають за тим, що відбувається в так званому нейтральному поясі.

Всі очікують, чи дозволять Путіну бути безкарним, чи дозволять йому обнулювати те, що створили західні цивілізації,

– додав Подоляк.

До прикладу, присутність Північної Кореї на театрі бойових дій у Європі – це вже зовсім інша реальність, яку конструює Путін. Можливо, у Європі не всі це усвідомлюють, тому що вони далеко від фронту.

Втім, якщо не буде відповідної реакції на КНДР, то Росія дотисне, щоб у війні проти України були присутні війська, наприклад, Сирії. Й тоді концепція домінування через насилля формуватиметься навколо Путіна. У такому разі США можуть втратити економічне, технологічне, фінансове, моральне, дипломатичне домінування у світі.