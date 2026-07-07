"У світі поважають лише переможців": Буданов пояснив, чому Трамп змінив ставлення до України

Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо України пов'язана не з політичними симпатіями, а зі сприйняттям сили та успіху. Саме тому для Києва критично важливо демонструвати реальні результати у війні та зберігати підтримку союзників.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Чому Трамп змінив своє ставлення до України?

Буданов вважає, що президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо України, оскільки поважає тих, хто демонструє силу та досягає перемоги. За його словами, у світовій політиці повага часто залежить від успіхів держави, а не від декларацій чи заяв.

Все дуже легко. Всі в світі люблять переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає. І всерйоз до них не ставиться. Трамп одностайно любить переможців. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс. Не те, що показувати – мати її насправді,

– наголосив керівник ОП.

Буданов переконаний, що саме реальні досягнення України допоможуть зберегти підтримку Вашингтона. За його словами, прихильність партнерів має практичне значення, адже вона втілюється у конкретних рішеннях та допомозі.

Він також зазначив, що сьогодні всі зусилля України спрямовані на досягнення перемоги, однак її результат залежить насамперед від самої держави. Крім того, він підкреслив, що Україні необхідні союзники, партнери та друзі, але навіть їхню підтримку потрібно заслужити.

З тими, хто виграє, всі хочуть мати справу. З тими, хто перемог не має, ніхто не хоче бути поряд,

– підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію із застосування далекобійних безпілотників, зазначивши, що Україна "дуже добре справляється". За словами президента, розвиток далекобійних БпЛА суттєво змінив хід війни, дозволивши завдавати глибоких ударів по військових та енергетичних об'єктах Росії.