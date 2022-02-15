Сірий кардинал "слуг народу": чому Трухін стоїть у центрі "депутатських конвертів"

Доплата в конвертах депутатам стала "другою зарплатою". Фактично – це останній інструмент, яким Офіс Президента намагається контролювати ухвалення рішень. Саме за це відповідає нардеп Олександр Трухін.

Слідство, яке "злили" після ДТП Трухіна підкреслило його значну роль у таких стосунках між депутатами та ОП. Саме це показує інформація з джерел Bihus.Info та комунікації нардепа з впливовими депутатами, які вдалось зафіксувати журналістам.

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Збір голосів за "антиахметівський закон"

За даними розслідування Bihus.Info, напередодні ухвалення "антиахметівського законопроєкту" №5600 та бюджету на 2022 рік Трухін мав неформальну зустріч у кав'ярні поблизу будівлі ВРУ із впливовим депутатом з групи "Довіра" Андрієм Іванчуком.

Вона відбулась у перерві між засіданнями Ради 18 листопада 2021 року. Нагадаємо, що саме тоді політсила "Слуга народу" зняла "антиахметівський законопроєкт" з розгляду. Подейкували, що це зробили через нестачу голосів для його ухвалення.

Перед зустріччю Трухіна та Іваничука з тієї ж самої кав'ярні вийшли 2 депутати з "Довіри" – це були Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Тоді в закладі з Трухіним перебував його однопартієць та близький товариш Орест Саламаха.

Ось так, за 2 тижні "Довіра" підтримала "антиахметівський законопроєкт". Так само як це зробила група "За майбутнє".

"Наради" щодо ухвалення бюджету

За інформацією джерел, саме в той день, коли у ВРУ ухвалювали бюджет на 2022 рік – Трухін в залі спілкувався із головою депутатської групи "Довіра" Олегом Кулінічем. Водночас знову з Андрієм Іванчуком.



Трухін спілкувався з нардепами, щоб збирати необхідні голоси / Фото Bihus.Info

Крім того, він розмовляв з депутатами із групи "За майбутнє" Анатолієм Урбанським та Ігорем Молотком. А між цими всіма перемовинами, як і зазвичай – радився із керівниками фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та Андрієм Мотовиловцем.



Трухін розмовляє з Арахамією у ВРУ / Фото Bihus.Info

Ймовірна координація з ОП

За даними співрозмовників Bihus.Info з Верховної Ради, Трухін також узгоджував дії з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком. Зазначимо, що наші журналісти неодноразово зауважували, як Трухін прямував до Офісу Президента.

Сам заступник голови ОП Тимошенко заперечує, будь-які координаційні дії щодо Трухіна. Однак не відхиляє того, що спілкується з ним.

Групи "Довіра" та "За майбутнє" майже одноголосно ухвалили держбюджет на 2022 рік. Оскільки голосів монобільшості на голосування б не вистачило, то стає зрозуміло, що без їхньої підтримки – цього б не сталось.

Ціна компромісу

Також нардеп Трухін комунікував і з керівниками групи "За майбутнє" Віктором Бондарем та Тарасом Батенком.

Вважають, що на "За майбутнє" впливає олігарх Ігор Коломойський, а на "Довіру" – різні олігархи, зокрема Андрій Веревський та Юрій Косюк. Останнім часом саме ці групи активно допомагають своїми голосами монобільшості.

За інформацією "Економічної правди", завдяки домовленості щодо голосів цих груп за ухвалення бюджету 2022 – туди повернулись субвенція на соціально-економічний розвиток ("гроші на депутатські округи") та інфраструктурна субвенція. Ціна цього компромісу становить понад 15 мільярдів гривень.

Контроль над бюджетним комітетом

Ба більше, дані, які вдалось зібрати Bihus.Info, свідчать про те, що Трухіну вдалось контролювати бюджетний комітет. Зокрема й комісію із розподілення "грошей на округи".

За офіційними даними, главою цього комітету вважається "слуга" Юрій Арістов. Однак, аналізуючи стенограми засідань та розповіді його членів – Трухін бажав бодай приховано контролювати цей значущий комітет.

Зауважимо цікавий факт – коли ухвалили бюджет Трухін довго вітав з цим міністра фінансів Сергія Марченка та його 2 заступників. До виходу програми в ефір, міністр так і не пояснив, про що говорив тоді із нардепом.

Зустрічі з представником "Нафтогазу"

Ще за кілька днів до голосування за ухвалення бюджету 2022 року Трухін мав зустріч з керівником казначейства НАК "Нафтогаз України" Романом Чумаком. Журналісти помітили обох саме біля комітету з питань бюджету. Втім за інформацією Bihus.Info, на той час офіційних питань цей комітет з "Нафтогазом" не мав.

За 2020 – 2021 роки НАК "Нафтогаз" кілька разів напряму проплачував бюджетні транзакції різним відомствам зі своїх рахунків. До прикладу, під час прильоту в Україну одного із літаків з медичними антиковідними засобами в травні 2020 року.

Журналісти запитали з якою метою представник "Нафтогазу" бачився із нардепом Трухіним. Хоча він і прочитав повідомлення – відповіді так і не дав.

Медичні справи

Це ще не все – того самого дня комунікативний нардеп провів зустріч в авто компанії "Діспомед", яка робить медичне обладнання. Її власниками є Герман та Володимир Фісталь. За даними журналістів, у машині Трухін перебував близько 15 хвилин.

Будівельників теж "не обділили"

Родину Фісталь вважають монополістами на ринку постачання швидких. Як зазначили "Наші гроші", держава у кінці грудня 2021 року виділила їхній компанії 400 мільйонів гривень авансу, а також дала змогу відтермінувати на пів року постачу швидких.

Цієї осені Трухін разом зі співголовою "Європейської солідарності" Артуром Герасимовим у дворі першого мали розмову із бізнесменом Олександром Ротовим, який є співвласником будівельної групи "Герц".

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Тоді Ротов відмовився пояснити, що то за зустріч була. Водночас Герасимов запевняв, що під час розмови нібито висловлював Трухіну невдоволення законопроєктами "слуг". Водночас зазначив, що у дворі опинився, бо прийшов до товариша (ймовірно мовиться Ротова).

Уже через місяць після тієї розмови – ТОВ "Будівельна компанія Герц" Ротова виграла можливість реконструювати будівлю НАЗК. Завдяки такому замовленню фірмі виділять з народного бюджету більше ніж 35 мільйонів гривень.

Можна зробити висновок, що публічні та непублічні розмови Трухіна, які вдалось зафіксувати журналістам говорять про те, що після ДТП, до якого він причетний – нардеп тільки збільшив вплив у владі.

Реакція "слуг" на ймовірну роль Трухіна у ВРУ