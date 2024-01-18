Чому Україна досі не оголосила війну: перший генпрокурор України вказав на важливий момент

У контексті міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором. Саме з цієї причини Україна не оголошує війну Росії, попри те, що фактично війна з окупантами триває.

Перший генпрокурор України, екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін вважає, що Україна і не мала б оголошувати війну, адже "не нападала".

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"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", – пояснив Шишкін.

Екссуддя також зазначив, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій.

"Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", – додав Шишкін.

До слова, також екссуддя вважає, що мобілізація в Україні має бути багатоаспектною. Тобто, призивати до лав армії мають не лише тих, кого відправлять на передову, а й тих, хто може працювати у тилу.