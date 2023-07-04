Справжня причина, чому Україна досі не отримала від США ATACMS

Білий дім продовжує вагатися з постачанням Україні ATACMS попри досить сильний тиск з боку демократів і республіканців. Все це вказує на те, що рішення все ж таки не зовсім політичного характеру, а виправдання про удари по Росії – фарс.

Обставина, на яку ніхто не зважав

Спочатку ми регулярно чули про те, що в Білому домі не хочуть передавати Україні ATACMS, оскільки побоюються, що Київ їх направить на об'єкти на території Росії. Однак з 2022 року Україна більш ніж довела той факт, що ми не застосовуємо західну зброю по території Росії.

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Потім виникла версія, що через згортання програми ATACMS у США відсутнє їх серійне виробництво, а тому кожна ракета на вагу золота і дорога самим Штатам.

Хмм... Згідно з даними станом на 2015 рік, у США в строю і на зберіганні було до 4 тисяч ракет ATACMS різних типів. Виділити Україні бодай сотню, ні?

Погодьтеся, багато питань і нестиковок, але мало хто звертав увагу на іншу обставину. ATACMS, по суті, є балістичною ракетою, з піковою швидкістю 3М, чим схожа на ті ж 9М723/728 ОТРК "Іскандер", які сучасне ППО дуже успішно збиває.

Тобто виключно теоретично, в ATACMS не настільки великі шанси прорвати російську ешелоновану ППО, як, наприклад, у дозвукової Storm Shadow, що летить на наднизьких висотах. С-400, ЗРК "Бук-М2/3", Тор-М2 – все це в теорії повинно перехоплювати ATACMS.

Своєю чергою перехоплення ATACMS російськими системами ППО – це репутаційні втрати для американського ВПК, який не може собі цього дозволити. З цього робимо висновки про реальні причини, чому у нас досі немає ATACMS – невпевненість США у невразливості своєї ракети.

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Зрозуміло, замість того, щоб перевірити на практиці, чи дійсно російські системи ППО можуть перехоплювати ATACMS, прийняли рішення не перевіряти зовсім.

То чи є шанс отримати ATACMS?

З іншого боку це не означає, що отримання ATACMS для України є цілком і повністю закритим питанням.

Після того, як у зоні бойових дій російська ешелонована ППО перестане існувати як цілісна мережа, а отже не зможе вести ефективне відстеження цілей та перехоплення, тоді не виключена поява ATACMS.

До речі, не дарма червень рекордний місяць за кількістю знищеної ППО росіян.