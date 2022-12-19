Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили причину
Джерело:Hromadske
В українському МЗС розповіли, що наша держава ще не отримала жодної зброї за оголошеним США ленд-лізом. Проте Україна отримує допомогу за трьома іншими програмами.
Відповідну інформацію в коментарі розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його даними, нинішні програми мають переваги над ленд-лізом.
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Чому Київ досі не отримав зброї за ленд-лізом
Олег Ніколенко пояснив, що Сполучені Штати не застосовують ленд-ліз, щоб заощадити гроші Києва. Адже суть ленд-лізу в тому, що США можуть передавати Україні зброю:
- в оренду;
- чи на умовах лізингу.
Перевага цього інструмента (ленд-лізу – 24 канал) – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України,
– пояснив речник МЗС.
За його даними, на нинішньому етапі війни Вашингтон вирішує надавати Україні військову допомогу, використовуючи гроші зі свого федерального бюджету. Адже недостатність допомоги Україні чи її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".
Яку допомогу отримує Україна
Олег Ніколенко пояснив, що наразі наша держава отримує підтримку від Сполучених Штатів в межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України. Зокрема, мовиться про три програми:
- Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);
- зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF);
- а також поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).
Вони, за словами Ніколенка, діють на безоплатній основі. Тобто не передбачають відшкодувань зі сторони України за всю надану військову техніку, боєприпаси чи зброю.
Як ще США підтримують Україну
Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн,
– зауважив Олег Ніколенко.
За його даними, завдяки дипломатичним зусиллям та провідній ролі США:
- члени НАТО та інші партнери надали Україні зброї вартістю 40 мільярдів доларів;
- з них понад 19,3 мільярда доларів – надійшли від США.
Ба більше, Олег Ніколенко зауважив, що наше МЗС з іншими держорганами працює над, щоб Україна отримала від союзників допомогу для кращого захисту від загроз із неба.
Коротко про ленд-ліз від США
- 9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він став історичним, адже аналогічний документ Сполучені Штати підписали під час Другої світової війни.
- Вже 1 жовтня 2022 року закон про ленд-ліз для України набув чинності. Згідно з ним, Київ має подати запит на необхідну зброю, тоді Білий дім його розглядає. Після схвалення одразу передає в Україну необхідне обладнання чи озброєння.
- У листопаді 2022 року економічний експерт Борис Кушнірук пояснював, що Україна наразі отримує зброю від США безплатно. За ленд-ліз же потрібно буде віддавати гроші.
- Проте мовиться про борги, які віддаватимуть роками. Наприклад, Велика Британія розрахувалась зі США тільки у 2006 році – тобто процес затягнувся на 46 років. Детальніше про особливості ленд-лізу для України читайте тут.