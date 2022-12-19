Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили причину

В українському МЗС розповіли, що наша держава ще не отримала жодної зброї за оголошеним США ленд-лізом. Проте Україна отримує допомогу за трьома іншими програмами.

Відповідну інформацію в коментарі розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його даними, нинішні програми мають переваги над ленд-лізом.

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Чому Київ досі не отримав зброї за ленд-лізом

Олег Ніколенко пояснив, що Сполучені Штати не застосовують ленд-ліз, щоб заощадити гроші Києва. Адже суть ленд-лізу в тому, що США можуть передавати Україні зброю:

в оренду;

чи на умовах лізингу.

Перевага цього інструмента (ленд-лізу – 24 канал) – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України,

– пояснив речник МЗС.

За його даними, на нинішньому етапі війни Вашингтон вирішує надавати Україні військову допомогу, використовуючи гроші зі свого федерального бюджету. Адже недостатність допомоги Україні чи її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".

Яку допомогу отримує Україна

Олег Ніколенко пояснив, що наразі наша держава отримує підтримку від Сполучених Штатів в межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України. Зокрема, мовиться про три програми:

Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF);

а також поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Вони, за словами Ніколенка, діють на безоплатній основі. Тобто не передбачають відшкодувань зі сторони України за всю надану військову техніку, боєприпаси чи зброю.

Як ще США підтримують Україну

Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн,

– зауважив Олег Ніколенко.

За його даними, завдяки дипломатичним зусиллям та провідній ролі США:

члени НАТО та інші партнери надали Україні зброї вартістю 40 мільярдів доларів;

з них понад 19,3 мільярда доларів – надійшли від США.

Ба більше, Олег Ніколенко зауважив, що наше МЗС з іншими держорганами працює над, щоб Україна отримала від союзників допомогу для кращого захисту від загроз із неба.

Коротко про ленд-ліз від США