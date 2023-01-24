Як не домовлятися з Росією: Кулеба назвав головні уроки, які отримала Україна

Деякі країни світу вважають, що для припинення війни потрібні мирні перемовини України й Росії. Проте Кремль не запропонував жодних змістовних переговорів і продовжує зосереджуватися на військовому знищенні України.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що табір країн "за переговори" ігнорує факт, що Україна витратила на переговори з Росією 8 років.

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"Так звані мирні переговори (Мінський процес) розпочалися у 2014 році й включали Україну, Росію, Францію та Німеччину. Україна та Захід 8 років намагалися завершити війну політичними та дипломатичними засобами. Україна погодилася заморозити лінії бойових дій і брала участь у роках безрезультатних переговорів", – розповів Кулеба.

Не можна відкладати проблеми

За словами Кулеби, коли Україна погодилася заморозити збройне протистояння, то Росія озброювалася. Мінський процес завершився з початком повномасштабного вторгнення. Міністр вважає, що Україна отримала 5 уроків після переговорів з Росією.

По-перше, як зазначив Кулеба, помилкою є заморожувати війну і відкладати розв'язання територіальних проблем "на майбутнє".

Творці "Мінська" вважали, що зменшення бойових дій буде достатньо для поступового послаблення конфлікту. Це переконання, засноване на хибній передумові нібито готовності Росії йти на компроміс, спричинило справжню катастрофу для України, європейського порядку та світу, – наголосив міністр.

Путін ніколи не прагнув до миру

По-друге, Росія не веде переговори сумлінно. На думку Кулеби, Росія сприймала "Мінськ" як інструмент для досягнення агресивних цілей – знищення України шляхом політичного тиску без необхідності повномасштабного вторгнення.

"Путін намагався використати "Мінськ" для розмивання українського суверенітету. Але якщо це не вдасться, він весь час планував знищити Україну грубою військовою силою", – вважає Кулеба.

Він наголосив, що переговори у Мінську були приречені на невдачу, бо Росія ніколи не прагнула миру.

Немає особливого статусу Криму

По-третє, деокупацію Криму не можна залишати осторонь. Кулеба сказав, що Захід мав рішуче виступити на захист півострова.

Навіть зараз, коли я кажу, що Україна прагне повністю відновити свою територіальну цілісність, журналісти часом вирішують уточнити: "Включно з Кримом?". Це питання безглузде і лише посилює російський наратив про те, що Крим особливий, – заявив Кулеба.

Він додав, що немає різниці між Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Херсонщиною, Києвом та іншими регіонами. Коли ж Захід закрив очі на окупацію Криму, то дав Росії зелене світло на агресію.

Росія не сприймає компромісів

По-четверте, Кулеба вважає, що для Росії будь-яка перемога – це чиясь поразка. За словами міністра, росіяни вигадують складні комбінації, щоб обдурити інших, а не знайти спільний інтерес.

"Путін вважає, що будь-який компроміс – це слабкість. Тому єдиний спосіб говорити з ним – це сила. Сьогодні Путін зробив останню ставку, вирішивши за будь-яку ціну продовжити геноцидну загарбницьку війну проти України. Це означає, що з ним нема про що говорити. Він зробив свій вибір і повинен бути переможений", – наголосив Кулеба.

Вимагати миру треба не в України

По-п'яте, міністр вважає, що партнери мають тиснути саме на Росію у питання поступок. Кулеба розповів, що Україна дотримувалася своїх зобов'язань у Мінському процесі.

"Разом із Францією та Німеччиною ми прагнули прозорого врегулювання та справедливого миру. Російський режим, своєю чергою, не виконав жодного пункту угод "Мінськ"-1 і "Мінськ-2", – додав Кулеба.

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