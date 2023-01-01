Захід боїться слабкості Росії, – Піонтковський пояснив, чому Україні не дають далекобійні ракети

Захід постачає Україні багато військової допомоги, щоб знищувати російський загарбників. Проте нашим військовим дуже потрібні далекобійні ракети, щоб знищувати склади окупантів на відстані. Проте США затягують з постачанням цього озброєння, ймовірно, через те, що боїться слабкості Росії.

Захід боїться слабкості Росії

Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він каже, що парадокс у тому, що Захід боїться не сили Росії, а її слабкості.

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За його словами, все більше аргументів у дискусії в адміністрації США лунає таких – політиків залякують перспективою поразки Росії – класичним російським смутком та громадянською війною на великій території.

Росія нікуди не подінеться. Ми виконаємо план Зеленського, тобто Україна відновить свою територіальну цілісність та вийде на кордони 1991 року, але з того боку кордону залишиться величезна країна, яка напхана ядерною зброєю, небезпечними виробництвами та іншим,

– пояснив Піонтковський.

Він каже, що всередині адміністрації Байдена йде боротьба, але ціль США – це перемога України і послаблення Росії до того стану, щоб вона ніколи більше не могла повторити такої агресії.

Чому США не дають далекобійні ракети

Опозиціонер процитував слова журналістки, яка ставила питання Джо Байдену: "Пане Президенте, США весь час казали, що не можна передавати Україні "Джавеліни", бо це спровокує ескалацію, потім казали, що не можна передавати "Стінгери", HIMARS та навіть Patriot, але це все передаєте. То як довго ви будете казати, що не можна передавати ATACMS?".

На думку політика, це показує динаміку боротьби всередині адміністрації Байдена, і що прихильники України постійно перемагають в цих дискусіях і передають зброю.

"Байден намагався лукаво пояснити, чому досі не передають далекобійні ракети і намагався перекласти відповідальність на Захід та союзників, мовляв треба показати єдинство всього НАТО та не допустити третьої світової війни", – помітив Піонтковський.

Він наголосив, що в якомусь розумінні ядерний шантаж Росії зберігається.

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Політик вважає, що ця остання перепона Заходу щодо постачання ATACMS буде пройдена доволі швидко.

В мене є підстави для такого оптимізму – це позиція Великої Британії. Англійці дали зрозуміти, що якщо США будуть вагатися з далекобійними ракетами, то вони готові виконати цю місію,

– заяви Піонтковський.

За його словами, Борис Джонсон поставив питання міністру оборони, чи є в Британії можливість надати далекобійні ракети, на що той відповів, що так, в них є схожі ракети, спільна розробка з Францією, їх дальність – до 600 кілометрів.

Політик зазначив, що міністр оборони Британії 15 грудня заявив, що якщо ці варварські бомбардування України будуть продовжуватися, вони розглянуть питання про передачу Україні такого озброєння. І ці масовані ракетні атаки продовжуються.

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