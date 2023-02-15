Чому Україні так довго не надавали сучасні танки і як вони можуть змінити ситуацію на фронті

На початку повномасштабного вторгнення світ майже не надавав Україні військової допомоги, особливо у вигляді зброї. З того моменту багато чого змінилося, зокрема завдяки звитягам українських військових та вмінню дипломатів переконувати.

Однак лише на початку 2023 року з мертвої точки зрушило питання надання Україні сучасних танків, зокрема, німецьких Leopard. Про те, чому так довго нашій державі не надавали танки, розповів в інтерв'ю генерал-лейтенант, екскомандуючий армії США у Європі Бен Ходжес, пише 24 Канал.

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Чому партнери довго не надавали сучасні танки

Він зазначив, що процес виконання завдань був поступовим з різних причин. Серед них й стурбованість світу можливістю ядерної ескалації.

Тому вони дуже обережні в тому, що надають. Крім того, існують різні юридичні причини, і тому збереження Альянсу разом також було важливою частиною цього процесу,

– сказав Бен Ходжес.

За його словами, станом на лютий 2023 року партнери України, яких уже понад 50 і серед яких є усі країни НАТО, надають свої сили і засоби нашій державі. Однак роблять це не так швидко, як потрібно. "Але це відбувається", – підкреслив генерал-лейтенант. Також він зазначив, що йому хотілося б, щоб рішення приймалися швидше.

Західні танки допомагатимуть проривати російську оборону

Сучасні танки, які повинні відправитися на фронт в Україні для боротьби проти росіян, стануть важливим внеском у здатність нашої держави прорвати російську оборону. Однак, за словами Бена Ходжеса, це трапиться тоді, коли Генеральний штаб вирішить, що час настав.

Тож незалежно від того, чи є вони там зараз, чи будуть готові до використання через два місяці, чи ще колись, я думаю, що Генеральний штаб прийме найкраще рішення про те, як інтегрувати ці нові танки,

– сказав генерал-лейтенант.

Він наголосив, що в основному це будуть танки німецького виробництва Leopard. Вони "стануть дуже хорошим і бажаним доповненням до українських бронетанкових сил".

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