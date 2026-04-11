Зусилля, які можуть вилізти нам боком

У чому наш розрахунок? Де гарантія, що новий раунд переговорів дозволить перетягнути США на наш бік, якщо це не вдавалося увесь цей час? Про це пише Микола Бєлєсков.

І навпаки – чи прораховані ризики того, що знову будуть тиснути на нас, аби ми робили поступки? Хоча ми лише ось нещодавно відбилися від найбільш системної спроби тиску, яка тривала з листопада 2025 року по січень 2026-го.

Якомога швидше врегулювання, яке відповідатиме нашим національним інтересам, нам дійсно потрібне. Але чому цього разу має вийти, і що змінилося на нашу користь?

Так, зараз Україна почувається більш впевнено, ніж протягом зими 2025 – 2026 років. Не в останню чергу через прогрес із стратегічними ударами по економіці Росії і так званими ударами на оперативну глибину (middle strike). Але цього все одно недостатньо, щоб змусити Росію зменшити рівень своїх політичних вимог.

Окупант Кремля і далі не отримує критичної маси сигналів, які б призвели до переоцінки рівня вимог, вважаючи, що кореляція сили волі в цьому протистоянні на боці Росії. Як наслідок, поля для компромісу як не було, так і не має.

Тому для чого оці сигнали і зусилля, які можуть нам вилізти боком? Або, як кажуть в народі, – не буди лихо, поки спить тихо.

Підтримати фонд "Повернись живим".