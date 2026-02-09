Інтерес адміністрації Трамп 2.0. зрозумілий в таких дедлайнах – дуже хочеться мати аргументи напередодні проміжних виборів до Конгресу. "Дональд Трамп як лідер Республіканської партії закінчив сотні війн у світі, а тому голосуйте за представника Республіканської партії (у своєму окрузі), котра несе мир і зменшує ціну зовнішньої політики". Про це пише Микола Бєлєсков.

Щодо погроз адміністрації Трамп 2.0., котрі зводяться до можливості залишити сам на сам із Росією, то вони не переконливі як з погляду формальної логіки, так і важливості PURL для внутрішньої політики США.

Якщо ти в будь-якому випадку залишаєшся сам на сам в кінці, то сенсу тобі слухати сторону, яка погрожує тебе залишити сам на сам із ворогом, немає. Працює зазвичай не негативне заохочення (якщо ти не робиш чогось невигідного собі, то будеш сам), а позитивне заохочення, коли у відповідь на твої певні кроки (можливо, не завжли легкі), ти щось отримуєш.

Так само PURL, тобто комерціоналізація допомоги Україні, дуже вигідна Дональду Трампу і Республіканській партії внутрішньополітично – це гарний аргумент до націоналістичних настроїв американців.

Можна розповідати про те, як США допомагають Україні, але ще й мають від того комерційний зиск – на противагу адміністрації Джо Байдена, яка фінансувала підтримку Україні за гроші платників податків США.

Загалом же результат цієї війни і часові рамки врегулювання будуть визначатися не штучними дедлайнами, виходячи із внутрішньополітичної логіки США, а здатністю України і Росії підтримувати напрацьовану в 2024 – 2025 роках власну воєнну стратегію.

