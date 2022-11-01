Росія перекидає у Білорусь "Кинджали": військовий експерт назвав дві причини постійних тривог

У розвідці Британії повідомляють, що Росія могла перемістити на території Білорусі свої "Кинджали". Там зафіксували літаки МіГ-31К, які є носіями цих ракет.

Є кілька причин, які можуть підштовхнути країну-агресорку до такого роду поведінки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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1. Терор населення

По-перше, щоразу коли літак Міг-31К, оснащений "Кинджалами", злітає у повітря, ППО України та командування ППО не знає, чи це свого роду демонстраційний політ, аби показувати, що ось такий літак вилетів і ракети у нього є, чи це справді політ, який має завершитися запуском ракет за цілями в Україні,

– зауважив військовий експерт.

Відтак необхідно оголосити повітряну тривогу, щоб врятувати життя людей. У такому випадку вона охоплює майже усі області України, тому що "Кинджали" літають на досить велику відстань – до 2000 кілометрів.

"Це, звісно, нервує людей, адже нікому не хочеться спускатися в бомбосховище і сидіти там незрозуміло скільки", – додає Федоров.

2. Військове значення

За словами Федорова, коли літак злітає, по ньому починає працювати ППО України, причому на так званих бойових частотах – тих, які використовуються в бойовій обстановці. А їх потрібно тримати у великому секреті.

"Якщо виникає повітряна атака, ворожа сторона часто використовує постановку радіоперешкод, щоб забити, вивести з ладу, паралізувати станцію радіолокації, а для цього потрібно точно знати, на яких частотах вони працюють. Або можуть відкрити вогонь за цими станціями ракетами, які наводяться за випромінюванням РЛС", – зауважив військовий експерт.

В України вони є, додає Федоров, – це американські ракети Harm. Такого роду зброя є й у Росії.

Тому при зльоті літаків, навіть якщо вони не залітають у повітряний простір України, російська військова розвідка може зафіксувати частоти, на яких працюють РЛС України, і потім у разі потреби виставляти по них досить потужні перешкоди,

– пояснив військовий експерт Юрій Федоров.

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