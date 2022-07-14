Це гарантія, – політолог пояснив, чому Україні вигідний Воллес як міністр оборони

Україні вигідно, щоб Бен Воллес залишався міністром оборони Великої Британії. Дуже добре, що він відмовився висувати кандидатуру на посаду прем'єра.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, якщо Воллес залишиться міністром оборони – це гарантія того, що військова позиція Великої Британії не зміниться, хто б не став новим прем'єр-міністром.

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Давидюк наголошує – якби Воллес пішов би у прем'єри і програв, то, скоріш за все, не залишився б міністром оборони. А він дуже важливий для України.

Якби Воллес зіграв у політику, то міг би не стати прем'єром, а міністром оборони вже точно не був би. Будь-хто, хто переможе, не поставить конкурента на відповідальну посаду. Звісно, можуть бути винятки, елітарні домовленості тощо. Але зазвичай ні, – зазначив Микола Давидюк.

Зараз одні з найкращих шансів очолити Британію – у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який давно до цього готувався. Він одним з перших планово пішов у відставку через скандал із Борисом Джонсоном і наступного ж дня почав свою кампанію у прем'єри. У нього все було готово заздалегідь – і програма, і сайт, і відео тощо.

Якщо Україна в Джонсона і в серці, і в голові, то як все у Сунака – складно сказати. Якби не було Воллеса – новий прем'єр міг би змінити так званий порядок денний. А так Воллес залишається, що є гарантією проукраїнської військової політики в Британії.

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Нагадаємо, Бен Воллес є чинним міністром оборони Великої Британії. Ще до початку повномасштабної війни він проголошував, що росія є справжньою загрозою. А зараз він активно підтримує Україну у боротьбі проти загарбників.