Чому Україну не беруть в НАТО просто зараз: у Держдепі відповіли
Заступника помічника державного секретаря США Крістофера Сміта запитали, чому Україна не може отримати запрошення до НАТО сьогодні.
Раніше Анджей Дуда висловив сподівання, що Україну запросять в Альянс у 2025 році. Але на момент вступу має завершитися війна з Росією, бо НАТО не хоче воювати.
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Що не дає Україні потрапити в НАТО зараз
Крістофер Сміт не відповів на це запитання прямо. Він зосередився на тому, що НАТО робить для України.
Союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України – в НАТО. І я думаю, що результати, які оголосили в рамках сьогоднішнього саміту, чітко про це свідчать. Ми не зосереджуємося лише на словах в декларації, що надзвичайно важливо. Ми також зосереджені на конкретних речах. Україна йде звідси з історичними зобов'язаннями від НАТО, яких ніколи не отримувала жодна країна, яка прагне вступити в Альянс,
– сказав він.
Що НАТО робить для вступу України:
- F-16 прямують до України, щоб охороняти наше небо цього літа.
- Буде розгорнуто командування з тренування й підтримки в Німеччині. Це допоможе ЗСУ модернізуватися та стати сумісними з НАТО.
- Наша держава отримає більше ППО. "Ви бачили коментарі президента Байдена: п'ять нових стратегічних систем для протидії атакам Росії з повітря, а також десятки тактичних систем, які розширять інтегровану протиповітряну оборону, яка захищає українські сили, українське небо, українські міста та критичну інфраструктуру", – сказав Сміт.
- А ще союзники зобов'язуються надати Україні 43 мільярди доларів допомоги протягом наступного року.