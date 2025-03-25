Росія не погодилась: генерал-лейтенант пояснив відсутність комюніке після перемовин в Ер-Ріяді

У Росії заявили, що зміст мирних перемовин у Саудівській Аравії не оприлюднюватимуть, оскільки це були "технічні консультації". Їх передадуть Путіну і Трампу, після чого ухвалять рішення. Причина відсутності комюніке є цілком конкретною.

Генерал-лейтенант і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що причина відсутності комюніке полягає в тому, що росіяни відкинули пропозиції США та України. Зокрема, йшлося про припинення бойових дій у повітрі, на морі та на суходолі.

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"Путін вважає, що поки він наступає, розмови про припинення бойових дій для нього недоцільні", – сказав Ігор Романенко.

У чому зацікавлені росіяни

Він додав, що російський диктатор поводиться так, бо на нього немає належного тиску. Втім, Росія також хоче створити видимість того, що прагне миру. Тому у відповідь росіяни запропонували часткове припинення обстрілів у повітряному просторі, зокрема щодо об'єктів енергетики. Вони зацікавлені в тому, щоб зменшити втрати мастильних матеріалів через удари.

Для них найболючіше те, що в нас з'явилися засоби, здатні завдавати серйозних ударів по цих об'єктах. Вони горять тижнями, і загасити їх не можуть. Тому, з їхньої точки зору, треба зробити все, щоб це зупинити,

– пояснив Романенко.

Він додав, що Україна запропонувала документ, який передбачав припинення вогню по енергетичній та іншій інфраструктурі. Однак росіян це не зацікавило, і вони не погодилися. Відтак, у повітрі ситуація суттєво не зміниться.

"Там літають, по чомусь б'ють, по чомусь – ні. Завжди можна сказати, що це вплив засобів радіоелектронної боротьби, які збивають курс ракет чи безпілотників. Тобто в повітрі або треба припиняти удари повністю, або ж у такому форматі домовитися неможливо – що, власне, й сталося", – сказав Романенко.

Важливо! Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Українська сторона передала перелік об'єктів, які підпадають під заборону. Обмеження стосується всіх об'єктів, пов'язаних з енергетикою.

Він зазначив, що у встановленні "тиші" на морі зацікавлена саме російська сторона. Раніше росіяни намагалися контролювати зерновий коридор, однак, коли їхні апетити зросли, вони почали спекулювати та зрештою вийшли з угоди.

Коли ж захотіли повернутися, щоб відстоювати власні інтереси, Україна відмовилася й вирішила це питання разом із Туреччиною та союзниками, без участі Росії. Українські сили також відтіснили російські кораблі від Севастополя, що змусило росіян прагнути змінити ситуацію на свою користь.

Оскільки вони сформулювали свої позиції та не хочуть нічого змінювати, Україна не погодилася – і, найімовірніше, не погодиться надалі. Тож тепер маємо ситуацію, яка склалася. Тепер усім треба осмислити її й думати, як рухатися далі,

– підсумував Романенко.

Нагадаємо, українська та американська делегації зустрілися ввечері 23 березня в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. А 24 березня переговори відбулися між представниками Росії та США.