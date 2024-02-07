Після масованого удару по Україні візит Путіна до Туреччини раптово відклали: що каже Кремль

Владімір Путін збирався летіти до Туреччини. Російський диктатор мав зустрітися з Реджепом Ердоганом вже 12 лютого.

Ввечері 7 січня ЗМІ країни-агресорки повідомили, що візит Владіміра Путіна до Туреччини відклали. Цієї ж середи вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, а також застосувала дрони-камікадзе, передає 24 Канал.

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Що пишуть ЗМІ

Журналістка турецького видання Hürriyet Ханде Фират повідомила, що візит російського диктатора до Туреччини перенесли на пізніший термін. Згодом кремлівські ЗМІ із посиланням на анонімні джерела підтвердили інформацію про перенесення поїздки.

Деякі російські медіа повідомили, що Путін нібито поїде туди наприкінці квітня або на початку травня.

Що сказав Пєсков

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив 7 лютого, що підготовка зустрічі російського диктатора з турецьким лідером буцімто триває. За попередніми даними від посіпаки Путіна, президент країни-агресорки може поїхати до Туреччини квітні 2024 року.

Однак це не завадило Пєскову суперечити самому собі. Цієї ж середи у коментарі одному з пропагандистських ЗМІ він заявив, що візит Путіна до Туреччини нібито не відкладали. Прессекретар Кремля спробував виправдатися фразою "ніякі терміни не оголошувалися".

Чому Путін хоче відвідати Туреччину