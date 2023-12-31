Зміна акценту: Повітряні сили пояснили, чому вночі було збито менше половини випущених дронів

Українська ППО відбила нічну атаку дронів, але збила менше половини випущених "Шахедів". Причиною цього стало те, що ворог дещо змінив звичну тактику.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Росіяни цієї ночі випустили 49 дронів з трьох напрямків.

Дивіться також Рахунок на тисячі: Ігнат сказав, скільки "Шахедів" Росія запустила від вересня 2022 року

За словами речника, більшість "Шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Саме тому вдалося збити лише 21 безпілотник.

Більшість ударних дронів з 49 росіяни спрямували на прифронтову територію. Тобто лінію оборони, де стоять наші бійці та на прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "Шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки,

– сказав Ігнат.

Як змінилась тактика ворога

Раніше окупанти запускали ворожі безпілотники углиб України, але тепер використовують їх для атак біля фронту. Ігнат також наголосив, що слід розуміти, що "Шахед" – складна ціль для винищувачів, які має Україна наразі. Відтак, щоб їх збити сили протиповітряної оборони залучають мобільні вогневі групи.

"Знаєте, що "Шахед" – ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може 5 разів облетіти його і не знищити. Це складна ціль для наших старих радянських винищувачів", – додав Ігнат.

Речник також висловив сподівання, що цю проблему вирішать сучасні винищувачі – F-16.

Більше про нічну атаку ворога