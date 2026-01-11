Тривають від кількох хвилин до годин: в Міненерго пояснили необхідність аварійних відключень

Аварійні, або екстрені відключення світла вводяться в Україні, щоб зберегти енергетику. Це превентивні заходи. Під час дії таких знеструмлень графіки не діють.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики.

Дивіться також Перепади напруги та блекаути: як українцям отримати компенсацію за згорілу техніку

Чому застосовуються аварійні відключення?

Енергосистема України сильно постраждала через масовані атаки Росії. Саме завдяки екстреним відключенням енергетика тримається, коли ситуацію важко контролювати.

Якщо погодинні графіки прогнозовані, то аварійні передбачити неможливо. Їх запроваджують на деякий час, доки триває ремонт. У міністерстві пояснюють, що такі відключення тривають від кількох хвилин до годин.

Час реагування дуже швидкий. Оператори мають 10 хвилин для вимкнення після того, як Укренерго дало команду. Світло вимикають терміново, щоб запобігти аваріям і не відновлюють до стабілізації ситуації.

Серед головних причин енергетики називають:

пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів і руйнування значних ділянок мережі; різке зростання споживання через похолодання та пошкодження системи теплопостачання; нестача електроенергії через станції, які не працюють. У такому випадку потрібно обмежити споживання, зокрема в пікові години навантаження; проведення відновлювальних робіт або тимчасове знеструмлення певних ділянок мережі; ускладнення доставки енергії до певних регіонів.

Як кожен може зменшити кількість аварійних відключень?

Міненергетики зауважує, що кожен українець може допомогти енергосистемі працювати й менше запроваджувати аварійних відключень. Так особливо в пікові години рекомендують обмежити споживання енергомістких приладів і, коли є світло, використовувати їх по черзі. Спочатку варто під'єднати необхідні зарядні пристрої та холодильник і потужні прилади – через 30 – 60 хвилин.

Крім того, в Україні діє цілодобова урядова гаряча лінія за номером 1545 та гаряча лінія "Струм" – телефонувати можна на 1549. Усю інформацію щодо вимкнень можна дізнатися на офіційних сторінках кожного з обленерго.

Ми дякуємо кожному споживачу за розуміння та витримку! Енергетики працюють без зупину, аби у кожному помешканні світло з'явилося якнайшвидше,

– повідомили у відомстві.

Що відомо про нинішню ситуацію в електроенергії?