КНДР могла відправити тисячі військових на війну проти України: чому немає реакції від світу

Нещодавно з'явилися факти, які підтверджують участь північнокорейських військових у війні в Україні на боці Росії. Присутність контингенту з КНДР на війні може мати вкрай негативні наслідки для нашої країни та Заходу.

Попри це, партнери, зокрема США, досі не переходять до рішучих дій, а навпаки вдають нібито нічого не відбувається. Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що Україна потрапила в пастку політичного ігнору.

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Війська КНДР в Україні – це проблема всієї Європи

Сполучені Штати Америки ніколи не відрізнялися різкими й радикальними реакціями. Вони спершу повинні ретельно з'ясувати все й лише після цього перейти до дій.

Захід намагається тримати паузу. Партнери не дають Україні ракети, водночас Росія заводить десятки тисяч військ іншої країни. А що як не це ескалація?

– мовив Давидюк.

За його словами, якщо вже Північна Корея вступає в гру, то це проблеми всієї Європи. Водночас Європа далі намагається вперто не вдавати, що проблеми не існує.

Важливо! Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов підтвердив, що до листопада 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні.

На думку політолога, США відреагують на участь військових з КНДР у війні в Україні. Проте зараз українським політикам треба більше говорити про це.

"Кричати на весь світ, давати більше доказів, щоб отримати на ці емоції більше допомоги", – наголосив Давидюк.

Є лише одна адекватна реакція

Втім, є реакція від міністерства закордонних справ Південної Кореї. Сеул може надіслати військових, офіцерів розвідки й експертів з тактики противника, які спеціалізуються на Північній Кореї, в Україну.

До слова, Південна Корея використовує зброю стандартів НАТО, процвітає оборонно-промисловий комплекс, уряд до 2027 року планує стати четвертим за величиною експортером зброї. Політолог оцінив, чи зможе Південна Корея вдатися до таких дій.

"Різких рухів у Сполучених Штатах до обрання нового президента не буде. Тому не думаю, що зараз можуть ракетами Tomahaw обстріляти Пхеньян. Все ж таки намагаються далі не помічати й говорити, що нема доказів, не приїхали тощо. Але кричущі факти медійно можуть зробити своє", – додав Давидюк.