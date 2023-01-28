Чому Захід наважився передати Україні танки: Жданов пояснив, що вплинуло на позицію Європи
У США та інших партнерів України, ймовірно, є своє бачення, як повинна проходити війна в Україні. Тому кожному офіційному рішенню про передачу зброї союзники встановили конкретний час.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на стрімі в YouTube, передає 24 Канал. Експерт зазначив, що в України немає іншого вибору, як прийняти такі правила, адже мета росіян – винищити український народ.
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"Кожному виду зброї – свій час": Жданов про військову допомогу Україні
Західні партнери мають своє бачення війни в Україні. Відповідно до нього вони й надсилають військову допомогу.
На думку експерта, передача танків – це те саме, що було з артилерією і з системами ППО. Коли країнам Європи треба вплинути на хід війни, вони надають необхідне для України озброєння.
Те саме буде з авіацією, те саме буде з ракетами. Коли вони (Західні партнери – 24 Канал) вважатимуть це за потрібне, то передадуть нам їх,
– зазначив військовий експерт.
Жданов також додає, що фактично канцлера Німеччини "змусили" надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні. Адже до того Німеччина стверджувала, що цього не станеться.
"Ніякої милості від окупантів не буде": експерт про важливість Перемоги для України
Росіяни хочуть витіснити з нашої країни все українське. Жданов зазначив, що головна мета Росії – знищити українську самобутність.
Для цього загарбники спалюють українську літературу на окупованих територіях, катують та тероризують місцевих жителів, завозять російських учителів. Ніякої милості від окупантів точно чекати не варто.
У кожному місті була б своя Буча, своя Балаклія, своя Бородянка, свій Маріуполь. Ось, що нас очікувало б. Тому ми змушені рахуватися з позицією Західних країн, які допомагають вести нам війну,
– пояснив свою думку експерт.
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Путін проведе ще один наступ: експерт відповів, у кого більше шансів перемогти
- Окупанти щосили намагаються повернути собі давно втрачену ініціативу у перебігу війни. Для цього Путін навіть проведе ще один наступ.
- Пройшов вже майже рік від обіцянок російського президента захопити Україну, проте вони не справдилися. Тому у диктатора немає іншого вибору, як спробувати ще раз.
- Однак, на думку Олега Жданова, Україна має значно більше шансів провести вдалу оборонну операцію. Щобільше, після цього, ймовірно, ЗСУ перейдуть в контрнаступ для звільнення усіх захоплених ворогом територій.