Чому Захід наважився передати Україні танки: Жданов пояснив, що вплинуло на позицію Європи

У США та інших партнерів України, ймовірно, є своє бачення, як повинна проходити війна в Україні. Тому кожному офіційному рішенню про передачу зброї союзники встановили конкретний час.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на стрімі в YouTube, передає 24 Канал. Експерт зазначив, що в України немає іншого вибору, як прийняти такі правила, адже мета росіян – винищити український народ.

Зверніть увагу Жданов пояснив критерії відбору для навчання українських військових за кордоном

"Кожному виду зброї – свій час": Жданов про військову допомогу Україні

Західні партнери мають своє бачення війни в Україні. Відповідно до нього вони й надсилають військову допомогу.

На думку експерта, передача танків – це те саме, що було з артилерією і з системами ППО. Коли країнам Європи треба вплинути на хід війни, вони надають необхідне для України озброєння.

Те саме буде з авіацією, те саме буде з ракетами. Коли вони (Західні партнери – 24 Канал) вважатимуть це за потрібне, то передадуть нам їх,

– зазначив військовий експерт.

Жданов також додає, що фактично канцлера Німеччини "змусили" надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні. Адже до того Німеччина стверджувала, що цього не станеться.

"Ніякої милості від окупантів не буде": експерт про важливість Перемоги для України

Росіяни хочуть витіснити з нашої країни все українське. Жданов зазначив, що головна мета Росії – знищити українську самобутність.

Для цього загарбники спалюють українську літературу на окупованих територіях, катують та тероризують місцевих жителів, завозять російських учителів. Ніякої милості від окупантів точно чекати не варто.

У кожному місті була б своя Буча, своя Балаклія, своя Бородянка, свій Маріуполь. Ось, що нас очікувало б. Тому ми змушені рахуватися з позицією Західних країн, які допомагають вести нам війну,

– пояснив свою думку експерт.

Читайте також ЗСУ вже біля Кремінної, у Бахмуті немає просування ворога: яка ситуація на фронтах

Путін проведе ще один наступ: експерт відповів, у кого більше шансів перемогти