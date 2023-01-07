Тактика тисячі малих порізів: чому Захід поступово посилює санкції проти Росії

Щодо санкцій проти Росії, то у Європи іноді є проблеми з політичною волею. Адже дуже часто певні підсанкційні товари виявляються, як в Росії, так і в Іран.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він зазначив, що шляхи, аби обійти санкції, все ж є.

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За його словами, Туреччина думає, що вона стане газовим хабом. Це буде означати, що Росія задешево продаватиме їй газ.

Плюс Туреччина акумулюватиме у собі газ з інших джерел, а далі вже продаватиме Європі. Проте Європа не дуже сильно потребує цього газу. Коли Туреччина це зрозуміє, одразу відмовить Росії в подальшому глибокому співробітництву,

– пояснив Іван Ус.

Він додав, що Туреччина не захоче втрачати кошти, адже їй зараз не до цього, враховуючи економіку.

Іван Ус повідомив, що також Індія збільшила закупівлю водню з Росії, який хоче перепродавати. Коли ринки будуть переповнені, то вона також не буде співпрацювати.

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Санкційна політика проти Росії

Експерт пояснив, що теорія санкційної політики полягає в тому, що завжди щось повинне лишатися, аби постійно нарощувати. Не можна задіяти одразу всі санкції й чекати, коли нарешті вони дотиснуть країну. Адже вона постійно адаптовується до них.

"Зараз маємо вже 9 пакетів санкцій й сподіваюся, що 10 вже буде протягом січня – лютого цього року. Всі ці санкції це тактика сотень чи тисяч малих порізів", – зазначив Ус.

Можливо, вони не призводять до того, що Росія миттєво зупиняється. Принаймні вони дають натяк тим бізнесменам, які все ще планують заробити грошей на Росії, з цією економікою – нічого не буде. Майбутнього у цієї країни не буде,

– розповів Іван Ус

Він зазначив, коли сама Росія заявляє про те, що буде виробляти автівки моделей 1980 років, – це фактично натяк на те, що вони повертаються у той Радянський Союз, про який розповідали.

"Зараз будемо дивитися як вони (росіяни – 24 канал) витримають цей рік. Адже ще є проблема, наскільки їх нові партнери захочуть з ними мати більш тісні відносини. Адже в Китаї є свої проблеми, в Туреччині інфляція велика. Частково через ці проблеми вони ще співпрацюють, адже думають, що можуть на Росії заробити", – повідомив експерт.