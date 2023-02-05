Радник Залужного пояснив, чому раніше потік зброї для України був "жахливо повільним"

Цивілізований світ боявся швидкої перемоги Росії у війні. Реакція на агресію була занадто повільною і коштувала українцям життів.

Про це розповів спеціальний радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Ден Райс. Він відвідав Україну, щоб оцінити актуальну ситуацію на полі бою та проконсультувати військове керівництво.

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"Кожен на Заході так чи інакше стурбований перспективами ескалації – як звичайної, так і ядерної. Я вважаю, що на початку війни багато західних політиків більше боялися поразки Путіна, ніж їх хвилювала поразка України. Тож потік зброї та боєприпасів на початку був жахливо повільним", – розповів Райс.

Росія погрожує ядерною зброєю

За словами радника, союзники дуже повільно затверджували передачу нових систем озброєнь. Він зазначив, що Захід був ще більше стривожений ситуацією, коли побачив наслідки російських звірств.

Українська влада на чолі із Зеленським роз'яснила, що надання українським військовим зброї, необхідної для перемоги, відповідає інтересам не лише України, а й усієї західної цивілізації, – сказав Райс.

Він розповів, що Росія має ядерне озброєння ще з 1949 року. На думку Райса, Владімір Путін розуміє, що у разі застосування ядерної зброї чи аварії на Запорізькій АЕС, його режиму настане кінець. Радник вважає, що ядерні ризики наразі низькі, тому Захід постачає зброю всіх типів.

"Страх перед продовженням російської агресії в Україні (адже у разі успіху в Україні Росія зазіхне на інші країни Східної Європи) нарешті спонукав Захід збільшити пакети летальних засобів для України, а не гальмувати постачання, як це відбулося минулого літа", – додав Райс.

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