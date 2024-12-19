Я ніколи не міг собі дозволити носити військову форму, бо я поважаю військових, – Зеленський

У Зеленського запитали, чому він носить військову форму. Президент заперечив, що це військовий одяг та пояснив, чому ніколи не дозволяє собі одягати суто військове вбрання.

Зеленський дав інтерв'ю виданню Le Parisien. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що сказав Зеленський про свій одяг

Зеленського запитали, чого він навчився, носячи військову форму та очолюючи українське військо. На першу частину запитання президент відповів, що військової форми він не носить. Це наближений до військового одяг, але ним не є.

Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. В мене такий одяг, дуже наближений до військових. Але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити виключно військові,

– відповів Зеленський.

Він також додав, що люди, які носять саме військову форму, але самі ніколи не були на фронті, викликають у нього запитання.

Нагадаємо, радник Трампа розкритикував Зеленського, бо той приїхав у Париж не у костюмі. Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня Володимир Зеленський був одягнений у чорний світшот та штани.

Радник Дональда Трампа Роджер Стоун розкритикував Зеленського за це. Він навів аргумент, що Зеленський був у костюмі на Всесвітньому економічному форумі, але не одягнув його, коли виступав на спільній сесії Конгресу чи на зустріч з нообраним президентом США.