Хоч КАБами обстрілюють менше: у ЗСУ сказали, чим зараз масовано б'ють по Півдню

Протягом останніх двох – трьох тижнів знизилася інтенсивність авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами по позиціях ЗСУ та прифронтових населених пунктах на Півдні України. Втім, ворог продовжує завдавати масованих ударів іншими видами озброєння.

Про це 24 Каналу сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він зауважив, що близько місяця – півтора тому були дні, коли росіяни скидали по декілька десятків КАБів.

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"Спокійніше не стало"

На Півдні України найактивніше окупанти гатили авіабомбами на Запорізькому напрямку. Проте протягом останніх двох – трьох тижнів ударів керованими авіаційними бомбами стало менше.

Втім, за цей час противник дещо збільшив обстріли з великокаліберних артилерійських систем та удари реактивними системами залпового вогню. Деякі експерти й військові говорять, що у противника є можливість замінювати ті системи озброєння, яких наразі менше.

Наприклад, якщо росіянам не вистачає артилерії, а необхідно знищити укріплення Сил оборони, то там армія Росії застосовує керовані авіаційні бомби. Якщо на тому чи іншому напрямку стало менше авіаційних бомб, то російські загарбники збільшують обстріли великокаліберною артилерією,

– мовив Волошин.

За його словами, некоректно говорити, що зменшилась кількість ударів КАБами й ситуація стала спокійнішою. Адже загроза все одно залишається й ворог завдає ударів по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах.

До слова, у 2024 році Росія отримала 24 нові бойові літаки, але втратила мінімум 23 літаки через бойові дії та високоточні удари ЗСУ.