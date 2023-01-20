Чому змінився Шольц: Давидюк оцінив поведінку канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову змінився. Від політика, який говорив правильні речі, він знову перетворився в путініста.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Канцлер Німеччини Шольц також назвав умову передачі Україні Leopard 2.

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Шольц знову змінився

Давидюк розповів, що Шольц нині перегибає. Останні 3 місяці він був порядною людиною, а тепер змінився. А от з Бербок треба брати приклад, вона об'єктивніше сильніша, навіть у Харкові була. Шольц же, схоже, чи зі Шрьодером перепив, бо знову став путіністом.

Суперполітик, яким був Шольц усю осінь, у 2023 році змінюється, і Шольц лідер зникає. Знову він починає підігравати Путіну й говорити, що не все так однозначно й танки він не дасть. Зрозуміло, що була розмова з кимось із росіян, мовляв, якщо танки переходять, то це оголошення війни Німеччині,

– зазначив політолог.

Він додав, що Шольцу треба більше спілкуватись з ЗСУ, тоді він зарядиться позитивним настроєм, перемогою. Навіть ті, хто донатять ЗСУ, заряджаються. Тому половину своєї зарплати в євро Шольц міг би віддавати ЗСУ. Йому не можна, щоб у його віці тремтіли коліна, бо тоді будуть проблеми з суглобами.

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Зброя буде й буде контрнаступ ЗСУ

За словами політолога, ми отримаємо всю необхідну зброю і розпочнемо контрнаступ. Цікаво те, що ані росіяни, ані навіть наші партнери не знають, де сами ми наступатимемо. Треба відзначити, що зустріч Залужного з Міллі – ось це було сильно, тому зброя, танки будуть і без Шольца.

"Ми дуже вдячна країна, але в бою ми здобули більше танків, ніж Шольц обіцяє дати. Наша армія росте, ми робимо зброю, витягуємо її з поля бою, й дипломатично теж цю зброю повернемо. Треба більше слухати Бербок, ніж Шольца, але треба й Шольца дотискати, бо зброя треба", – зауважив Давидюк.

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