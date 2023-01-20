Чому змінився Шольц: Давидюк оцінив поведінку канцлера Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову змінився. Від політика, який говорив правильні речі, він знову перетворився в путініста.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Канцлер Німеччини Шольц також назвав умову передачі Україні Leopard 2.
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Шольц знову змінився
Давидюк розповів, що Шольц нині перегибає. Останні 3 місяці він був порядною людиною, а тепер змінився. А от з Бербок треба брати приклад, вона об'єктивніше сильніша, навіть у Харкові була. Шольц же, схоже, чи зі Шрьодером перепив, бо знову став путіністом.
Суперполітик, яким був Шольц усю осінь, у 2023 році змінюється, і Шольц лідер зникає. Знову він починає підігравати Путіну й говорити, що не все так однозначно й танки він не дасть. Зрозуміло, що була розмова з кимось із росіян, мовляв, якщо танки переходять, то це оголошення війни Німеччині,
– зазначив політолог.
Він додав, що Шольцу треба більше спілкуватись з ЗСУ, тоді він зарядиться позитивним настроєм, перемогою. Навіть ті, хто донатять ЗСУ, заряджаються. Тому половину своєї зарплати в євро Шольц міг би віддавати ЗСУ. Йому не можна, щоб у його віці тремтіли коліна, бо тоді будуть проблеми з суглобами.
Давидюк оцінив поведінку канцлера Німеччини: дивіться відео
Зброя буде й буде контрнаступ ЗСУ
За словами політолога, ми отримаємо всю необхідну зброю і розпочнемо контрнаступ. Цікаво те, що ані росіяни, ані навіть наші партнери не знають, де сами ми наступатимемо. Треба відзначити, що зустріч Залужного з Міллі – ось це було сильно, тому зброя, танки будуть і без Шольца.
"Ми дуже вдячна країна, але в бою ми здобули більше танків, ніж Шольц обіцяє дати. Наша армія росте, ми робимо зброю, витягуємо її з поля бою, й дипломатично теж цю зброю повернемо. Треба більше слухати Бербок, ніж Шольца, але треба й Шольца дотискати, бо зброя треба", – зауважив Давидюк.
Новини Німеччини: останні події
- У Давосі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має програти війну проти України. На це вже відреагували російські пропагандисти.
- Рішення союзників щодо передачі танків для наступу України набувають все більшого розголосу. Найочікуванішим танком для цього є німецький Leopard 2, сотні яких може вистачити для потреб ЗСУ.
- Упродовж останніх тижнів активно обговорюється передача Україні німецьких танків Leopard. Загалом політика Німеччини щодо нашої держави суттєво зрушилася, порівнюючи з 24 лютого минулого року.