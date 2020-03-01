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      Чому Аваков досі на посаді та серйозні зміни в трудовому кодексі – відео тижня

      - Читать новость на русском
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Чому Аваков досі на посаді

      Через високий антирейтинг голови МВС Арсена Авакова громадськість почала вигадувати конспірологічні теорії: нібито він спровокував протести в нових Санжарах. Але у списку підопічних Авакова і реальних справ вистачає: п'яні ДТП, обкрадання офісів, справи проти журналістів. Реформу МВС називають проваленою, але при цьому міністр на своїй посаді вже шість років.

      Дивіться відео: міф про незамінність Авакова

      Що чекає на українців в трудовому кодексі

      Кабінет міністрів підготував зміни до трудового законодавства, яке не змінювалося майже 50 років. Урядовий законопроєкт "Про працю" внесли до парламенту напередодні нового року. У ньому чимало нововведень, головне – трудові договори, на яких будуватимуться відносини між працівниками й роботодавцями.

      Дивіться відео: серйозні зміни в трудовому кодексі

      Гора відходів під вікнами гуртожитку в Кропивницькому

      Мешканці багатоповерхівок на околицях Кропивницького щодня бачать під вікнами пакети зі сміттям, шприци та побиті пляшки. Все це через сусідів із гуртожитку, які влаштували сміттєзвалище посеред житлового масиву. Вони викидають непотріб просто зі своїх балконів.

      Дивіться відео: у Кропивницькому жителі викидають сміття просто з вікон

      Пенсіонери вчаться користуватися смартфонами

      Міністерство цифрової трансформації вчить людей старшого віку користуватися інтернетом та гаджетами. Їм дають смартфони та створюють акаунти в соцмережах. Як все відбувається та для чого це потрібно – читайте далі.

      Дивіться відео: як навчають пенсіонерів

      Фінансова підтримка новонародженим

      У Верховній Раді запропонували фінансово підтримувати майбутніх українців. Мова йде про 50 тисяч гривень з державного бюджету, які будуть йти на депозит кожній новонародженій дитині. Скористатися грошима можна буде не відразу, а після досягнення повноліття.

      Дивіться відео: що відомо про підводні камені законопроєкту

       

      Як українці розважаються в Нових Санжарах: відео
      сьогодні
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Відео тижня Новини України Новини політики Гроші Пенсійний фонд України Міністерство цифрової трансформації Новини Черкас Новини Кропивницького Законодавство Ринок праці Зарплата Міністерство внутрішніх справ Протести Офіс Президента Володимир Зеленський Арсен Аваков
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