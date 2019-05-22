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      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії

      ЦРУ 14 Читать новость на русском

      Скандали навколо Інститут серця, який очолює Борис Тодуров, не вщухають. Чи справді безкоштовні операції там коштують десятки тисяч гривень, чим завершиться протистояння директора відомства та команди МОЗу – досліджували журналісти 24 каналу.

      Кияни Ашот Караханов та Віталій Остролуцький – пацієнти Інституту серця. Обидві родини мають серйозні претензії до установи, в яку вони зверталися не просто за допомогою, а за порятунком життя.

      Фатальна історія, пов'язана з Інститутом серця

      Так, Ашот Караханов потребував операції-стентування – імплантації стентів задля відновлення кровотоку у серці.

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      До 2016 року чоловік переніс два інфаркти. У будь-який момент міг статися і третій. Кардіологи в один голос направляли Ашота на операцію та запевняли – без стентування його дні полічені. Директор медзакладу сказав тоді, що вони пізно звернулися. "Коли людина отримує інфаркт, відразу треба піти в Інститут серця, тоді вони безкоштовно робитимуть операцію", – згадує його дружина Наіра.

      Що таке інфаркт? Це одна із форм ішемічної хвороби серця (ІХС). ІХС називається порушення кровотоку у серцевих артеріях, внаслідок якого клітини міокарда недоотримують або взагалі не отримують кисню. У другому випадку через відсутність кисню певні ділянки серцевого м'яза починають відмирати.

      В Інституті серця відповіли, що на безкоштовну операцію він міг розраховувати лише у перші години після інфаркту, а планові втручання, ніби, програмою "Стоп інфаркт" передбачені не були. Та за кілька місяців серце Ашота знову дало збій. Третій інфаркт стався у квітні 2017 року.

      "Коли чоловік сказав, що хоче поїхати в Інститут серця, то працівниця швидкої допомоги дала зрозуміти, що це неможливо. Мовляв, якщо у тебе немає грошей, немає сенсу туди їхати", – сказала дружина Ашота.

      Він тоді закрив очі, голову поклав на мене, а потім ноги підкосилися. Я його тримала ось так і тут під'їхала швидка, подивилася, зробила укол і все, сказали, що він помер,
      – розповідає мати Ашота.

      Журналісти поцікавилися програмою "Стоп інфаркт" та операціями стентування у Бориса Тодурова. Відомий кардіохірург в деталях розповів вартість операції. Каже, безкоштовного в нашій країні давно вже нічого немає.

      Та разом із тим ми отримали від пана Тодурова підтвердження – для киян стентування проводиться безкоштовно, оскільки Міністерство і саме місто Київ постачають в Інститут серця стенти та витратні матеріали. Згодом журналістам офіційно підтвердили цю інформацію і в МОЗі, і в КМДА.

      Бориса Тодурова, до речі, переобрали керівником Інституту серця
      Бориса Тодурова, до речі, переобрали керівником Інституту серця

      Від зустрічі з дружиною Ашота Борис Тодуров відмовився і додав, не госпіталізовувати пацієнтів – мають право, адже "Інститут серця – не гумовий". Проте в Міністерстві говорять зворотне – навіть за відсутності місця, клініка не має права виганяти пацієнта на вулицю. Потрібно зв'язатися з іншим закладом, де його зможуть прийняти.

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      Це історія, в якій ми маємо слова лікаря проти слів пацієнтів. У нас немає можливості витребувати відео з камер спостереження. Так само мати Ашота не фіксувала те, що з ними відбувалося на телефон чи диктофон. Тобто довести провину лікарів тут нереально.

      Скандальна історія з непотрібними операціями в Інституті серця

      У наступній історії слова пацієнта підтверджуються документально. Віталію Остролуцькому в Інституті серця зробили дві операції і в допомозі не відмовляли. Віталія швидко госпіталізували і не гаючи часу прооперували. Але покращення після операції не відбулося. Незабаром його на швидкій привезли до Інституту серця, знову діагноз – інфаркт. Тоді медики виставили рахунок за стенти у 68 тисяч гривень.

      Тоді казали знову давайте гроші, бо треба два стенти з покриттям при діабеті. Це 68 тисяч гривень коштувало. Це йде запудрення мізків, що ти не можеш зрозуміти, чесно кажучи, що відбувається,
      – говорить Віталій.

      Рідні Віталія перерахували гроші на реквізити компанії "Медікор". За документами, вони купили стенти xience, але ж програма "Стоп інфаркт" не передбачала жодних оплат з боку пацієнтів.

      Пацієнт Інституту серця Віталій Остролуцький
      Пацієнт Інституту серця Віталій Остролуцький

      Результати медичного обстеження не просто стали шоком для самого Віталія, вони стали основою для відкриття кримінального провадження. Клініко-експертна комісія встановила, що обидві операції Віталію Остролуцькому в Інституті серця взагалі провели без належних на те показань. Такі складні та небезкоштовні.

      З часу останнього судового засідання по справі Віталія минуло більше року. Остаточного рішення поки немає. За клопотанням Інституту серця призначено проведення судово-медичної експертизи. Така ж ситуація і щодо кримінального провадження. Тож проведення експертиз зараз є причиною затягування процесу.

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      Щоб поставити крапку в цій історії журналісти звернулися до міністерства охорони здоров’я. Адже саме їм підпорядковується Інститут серця. І якщо лікар проводить операцію "без належних на це показань", то за це дійсно є відповідальність. Але от яка саме відповідальність – визначить суд і правоохоронні органи.

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      Теги: Новини України ЦРУ Новини Києва Серцево-судинні захворювання Корупція Розслідування Гроші
      Джерело: 24 канал
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