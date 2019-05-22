Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії

Скандали навколо Інститут серця, який очолює Борис Тодуров, не вщухають. Чи справді безкоштовні операції там коштують десятки тисяч гривень, чим завершиться протистояння директора відомства та команди МОЗу – досліджували журналісти 24 каналу.

Кияни Ашот Караханов та Віталій Остролуцький – пацієнти Інституту серця. Обидві родини мають серйозні претензії до установи, в яку вони зверталися не просто за допомогою, а за порятунком життя.

Фатальна історія, пов'язана з Інститутом серця

Так, Ашот Караханов потребував операції-стентування – імплантації стентів задля відновлення кровотоку у серці.

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До 2016 року чоловік переніс два інфаркти. У будь-який момент міг статися і третій. Кардіологи в один голос направляли Ашота на операцію та запевняли – без стентування його дні полічені. Директор медзакладу сказав тоді, що вони пізно звернулися. "Коли людина отримує інфаркт, відразу треба піти в Інститут серця, тоді вони безкоштовно робитимуть операцію", – згадує його дружина Наіра.

Що таке інфаркт? Це одна із форм ішемічної хвороби серця (ІХС). ІХС називається порушення кровотоку у серцевих артеріях, внаслідок якого клітини міокарда недоотримують або взагалі не отримують кисню. У другому випадку через відсутність кисню певні ділянки серцевого м'яза починають відмирати.

В Інституті серця відповіли, що на безкоштовну операцію він міг розраховувати лише у перші години після інфаркту, а планові втручання, ніби, програмою "Стоп інфаркт" передбачені не були. Та за кілька місяців серце Ашота знову дало збій. Третій інфаркт стався у квітні 2017 року.

"Коли чоловік сказав, що хоче поїхати в Інститут серця, то працівниця швидкої допомоги дала зрозуміти, що це неможливо. Мовляв, якщо у тебе немає грошей, немає сенсу туди їхати", – сказала дружина Ашота.

Він тоді закрив очі, голову поклав на мене, а потім ноги підкосилися. Я його тримала ось так і тут під'їхала швидка, подивилася, зробила укол і все, сказали, що він помер,

– розповідає мати Ашота.

Журналісти поцікавилися програмою "Стоп інфаркт" та операціями стентування у Бориса Тодурова. Відомий кардіохірург в деталях розповів вартість операції. Каже, безкоштовного в нашій країні давно вже нічого немає.

Та разом із тим ми отримали від пана Тодурова підтвердження – для киян стентування проводиться безкоштовно, оскільки Міністерство і саме місто Київ постачають в Інститут серця стенти та витратні матеріали. Згодом журналістам офіційно підтвердили цю інформацію і в МОЗі, і в КМДА.



Бориса Тодурова, до речі, переобрали керівником Інституту серця

Від зустрічі з дружиною Ашота Борис Тодуров відмовився і додав, не госпіталізовувати пацієнтів – мають право, адже "Інститут серця – не гумовий". Проте в Міністерстві говорять зворотне – навіть за відсутності місця, клініка не має права виганяти пацієнта на вулицю. Потрібно зв'язатися з іншим закладом, де його зможуть прийняти.

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Це історія, в якій ми маємо слова лікаря проти слів пацієнтів. У нас немає можливості витребувати відео з камер спостереження. Так само мати Ашота не фіксувала те, що з ними відбувалося на телефон чи диктофон. Тобто довести провину лікарів тут нереально.

Скандальна історія з непотрібними операціями в Інституті серця

У наступній історії слова пацієнта підтверджуються документально. Віталію Остролуцькому в Інституті серця зробили дві операції і в допомозі не відмовляли. Віталія швидко госпіталізували і не гаючи часу прооперували. Але покращення після операції не відбулося. Незабаром його на швидкій привезли до Інституту серця, знову діагноз – інфаркт. Тоді медики виставили рахунок за стенти у 68 тисяч гривень.

Тоді казали знову давайте гроші, бо треба два стенти з покриттям при діабеті. Це 68 тисяч гривень коштувало. Це йде запудрення мізків, що ти не можеш зрозуміти, чесно кажучи, що відбувається,

– говорить Віталій.

Рідні Віталія перерахували гроші на реквізити компанії "Медікор". За документами, вони купили стенти xience, але ж програма "Стоп інфаркт" не передбачала жодних оплат з боку пацієнтів.



Пацієнт Інституту серця Віталій Остролуцький

Результати медичного обстеження не просто стали шоком для самого Віталія, вони стали основою для відкриття кримінального провадження. Клініко-експертна комісія встановила, що обидві операції Віталію Остролуцькому в Інституті серця взагалі провели без належних на те показань. Такі складні та небезкоштовні.

З часу останнього судового засідання по справі Віталія минуло більше року. Остаточного рішення поки немає. За клопотанням Інституту серця призначено проведення судово-медичної експертизи. Така ж ситуація і щодо кримінального провадження. Тож проведення експертиз зараз є причиною затягування процесу.

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Щоб поставити крапку в цій історії журналісти звернулися до міністерства охорони здоров’я. Адже саме їм підпорядковується Інститут серця. І якщо лікар проводить операцію "без належних на це показань", то за це дійсно є відповідальність. Але от яка саме відповідальність – визначить суд і правоохоронні органи.