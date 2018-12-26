Чому болить спина після сну: пояснення ортопеда
Однією з вагомих причин виникнення болю в спині є місце сну, його зручність та правильно підібрана жорсткість матрацу.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів головний лікар центру "Норімед", ортопед-травматолог Олександр Гомон.
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За його словами, однією з вагомих причин виникнення болю в спині є місце сну, його зручність та правильно підібрана жорсткість матрацу.
У хребті людини є три фізіологічні вигини – це шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.
Підсумовуючи вище сказане, лежачи на спині під час сну, ми з вами маємо три ділянки свого тіла: голова, грудний відділ, таз – вони є найважчими і впливають на комфорт сну.
Вибір матрацу для сну – індивідуальний для кожного і не можна стверджувати м'яким він має бути чи жорстким. Це залежить від набутих проблем з спиною, причин виникнення болю та потребує консультації фахівця, зокрема лікаря ортопеда-травматолога.
Біль в спині може виникати через неправильний матрац
Важливо розуміти, що біль – це є унікальна здатність сповістити вам про проблему, яка з'явилась. Тому, якщо біль має хронічний характер, то рекомендуємо звернутись до лікаря.
Завчасно звернутись до лікаря на етапі виникнення захворювання, дає можливість позбутись його назавжди, аби не доводити свій організм до гострих та патологічних станів.
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