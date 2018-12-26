08:00
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Чому болить спина після сну: пояснення ортопеда

      801 Читать новость на русском
      Чому зранку болить спина
      Чому зранку болить спина / lechuspinu.ru

      Однією з вагомих причин виникнення болю в спині є місце сну, його зручність та правильно підібрана жорсткість матрацу.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів головний лікар центру "Норімед", ортопед-травматолог Олександр Гомон.

      Читайте також: Чому болить спина під час вагітності: основні причини

      За його словами, однією з вагомих причин виникнення болю в спині є місце сну, його зручність та правильно підібрана жорсткість матрацу.

      У хребті людини є три фізіологічні вигини – це шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.

       
      Ортопед-травматолог Олександр Гомон
      “Коли проходить зміна цих вигинів під час сну, зокрема зміна меж комфорту: випрямлення, неприроднього вигину – відбувається перенавантаження інших ділянок в хребті, що спричинює в свою чергу зміну мікроциркуляції тканин (локального набряку), та згодом призводить до порушень трофіки перенавантажених міжхребцевих суглобів чи м'язів, зв'язок – так виникають запальні процеси”.

      Підсумовуючи вище сказане, лежачи на спині під час сну, ми з вами маємо три ділянки свого тіла: голова, грудний відділ, таз – вони є найважчими і впливають на комфорт сну.

      Вибір матрацу для сну – індивідуальний для кожного і не можна стверджувати м'яким він має бути чи жорстким. Це залежить від набутих проблем з спиною, причин виникнення болю та потребує консультації фахівця, зокрема лікаря ортопеда-травматолога.

      Болить спина
      Біль в спині може виникати через неправильний матрац

      Важливо розуміти, що біль – це є унікальна здатність сповістити вам про проблему, яка з'явилась. Тому, якщо біль має хронічний характер, то рекомендуємо звернутись до лікаря.

       
      Ортопед-травматолог Олександр Гомон
      “При проведенні консультації лікар окрім огляду пацієнта, збору анамнезу, оцінки стану фізіологічних змін, біомеханіки, супроводжуючих патологій, враховує спосіб життя пацієнта за межами медичного закладу: рід занять, психоемоційний стан, його спосіб життя, харчування та сон.”

      Завчасно звернутись до лікаря на етапі виникнення захворювання, дає можливість позбутись його назавжди, аби не доводити свій організм до гострих та патологічних станів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Поради
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      25 грудня , 22:22 Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      Катерина Петренко 1448
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      25 грудня , 22:00 Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      2665
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 грудня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 959
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      25 грудня , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 4303
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук