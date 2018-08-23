09:42
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому червоніють очі після сну: 4 причини

146 Читать новость на русском
Чому червоніють очі після сну
Чому червоніють очі після сну / oblogdakaren.com

Яке ж здивування виникає у людини, коли вона підходить до дзеркала і бачить червоні очі.

Причин почервоніння очей після сну може бути кілька, інформує портал Opticclub.

Читайте також: Яка рослина знижує ризик раку та покращує зір

1. Недосипання

Щоб очі відпочили, необхідно 6-8 годин на день, при цьому спати потрібно у повній темряві. Якщо ж ні – очі не встигають впоратися з втомою, яка накопичилася за день. Не варто дивуватися, якщо очі на ранок будуть червоними, а попереднього вечора ви не відходили від монітора.

Чому червоніють очі зранку
Чому червоніють очі зранку

2. Інфекції очей

До запалення очей призводять такі очні інфекції як кон'юнктивіт. При цьому спостерігається біль в очах, опухлість, сльозливість.

3. Перевтома

Почервоніння очей найчастіше виникає через перевтому. Не варто затягувати з візитом лікаря, адже така ситуація може призвести до зниження рівня зору.

Почервоніння очей після сну
Почервоніння очей після сну

4. Травми і крововиливи

Капіляри очей можуть пошкодитися від травм. Якщо ж око червоне без причини – варто звернутися до лікаря. Якщо у вас слабкі судини, то необхідно дотримуватися режиму дня, а в процесі роботи робити регулярні перерви і виконувати зорову гімнастику.

До слова, ожиріння може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань. Це захворювання може подолати один продукт.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
сьогодні, 08:41 Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
Блог Соцмережі
День прапора: найцікавіші факти про український стяг
сьогодні, 08:40 День прапора: найцікавіші факти про український стяг
Ірина Полицька 5844
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
22 серпня, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
22 серпня, 22:01 Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
Злой Одессит
Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
22 серпня, 21:00 Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
Борис Немировський
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук