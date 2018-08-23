Чому червоніють очі після сну: 4 причини

Яке ж здивування виникає у людини, коли вона підходить до дзеркала і бачить червоні очі.

Причин почервоніння очей після сну може бути кілька, інформує портал Opticclub.

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1. Недосипання

Щоб очі відпочили, необхідно 6-8 годин на день, при цьому спати потрібно у повній темряві. Якщо ж ні – очі не встигають впоратися з втомою, яка накопичилася за день. Не варто дивуватися, якщо очі на ранок будуть червоними, а попереднього вечора ви не відходили від монітора.



Чому червоніють очі зранку

2. Інфекції очей

До запалення очей призводять такі очні інфекції як кон'юнктивіт. При цьому спостерігається біль в очах, опухлість, сльозливість.

3. Перевтома

Почервоніння очей найчастіше виникає через перевтому. Не варто затягувати з візитом лікаря, адже така ситуація може призвести до зниження рівня зору.



Почервоніння очей після сну

4. Травми і крововиливи

Капіляри очей можуть пошкодитися від травм. Якщо ж око червоне без причини – варто звернутися до лікаря. Якщо у вас слабкі судини, то необхідно дотримуватися режиму дня, а в процесі роботи робити регулярні перерви і виконувати зорову гімнастику.

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