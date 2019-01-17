Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців

Чим винахід, що захищає від хвороб і небажаної вагітності, не сподобався чоловікам – не всім, але деяким? Як виявилось, справа в розмірі.

Про це повідомляє The New York Times.

Довжина стандартних презервативів – 17 сантиметрів, проте в ході наукових досліджень з'ясувалося, що середньостатистичний пеніс в стані збудження коротший на 2,5 сантиметри.

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Хербенік і її колеги опитали 1661 чоловіка в Америці і з'ясували, що довжина ерегованого члена у 83% респондентів – 14-15 сантиметрів.

Це не аргумент для відмови від презервативів, наполягають медики. Окремі виробники випускають до 60-ти розмірів. Та й ті, що продаються в будь-якій аптеці, не такі погані: "це не туфлі, котрі ти носиш цілий день", як зазначив інший мужчина.

Згідно з нещодавнім опитуванням, жінок відштовхують чоловіки, котрі відмовляються користуватися презервативом. Найсерйозніший страх чоловіків та жінок – захворювання, що передаються статевим шляхом, на другому ж місці – небажана вагітність.

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