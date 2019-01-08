Чому чоловіки "перебільшують" симптоми грипу та застуди

Існує твердження, яке свідчить, що нібито чоловіки надто переграють симптоми застуди та іноді здаються просто безпорадними.

Саме через це найближчі змушені доглядати за ними, як за малими дітьми, пише в.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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Існує феномен, який пояснює таку поведінку – "чоловічий грип" або англійською "man flu". Це стан, при якому чоловіки значно "перебільшують" симптоми грипу чи застуди. У більшості випадків вони демонстрували відверту безпорадність. Для жінок цей стан має власну назву – звичайна застуда.

Лікар Уляна Супрун “Дослідники шукають наукове підґрунтя цього феномену. Адже деякі хвороби та стани дійсно відрізняються між чоловіками та жінками. До прикладу, біль через ішемічну хворобу серця ми відчуваємо по-різному — чоловіки, як правило, мають класичний "ударний" біль у грудях, а жінки частіше відчувають нетипові симптоми, такі як нудота або задишка. Так само може бути із застудою та грипом”.

Проте досі немає репрезентативних досліджень на цю тему. Супрун навела кілька результатів великих експериментів науковців:



Чому чоловіки схильні "перебільшувати" симптоми застуди чи грипу

1. Жінки можуть мати іншу реакцію на вакцини, які захищають від грипу. У них були більше місцевих системних реакцій та краща імунна відповідь. Ймовірна причина – тестостерон. Чоловіки, з високим рівнем цього гормону, мали нижчий рівень антитіл.

2. Через грип чоловіки мали більший ризик госпіталізації, ніж жінки.

3. Інше дослідження свідчить, що чоловіки більше помирають від грипу, ніж жінки, не залежно від інших хвороб.

Вчені схиляються до того, що різниця у відчутті симптомів виникає через гормональні відмінності. Проте це необхідно підтвердити дослідженнями.

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